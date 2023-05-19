【槍擊案】涉鰂魚涌公園槍殺姨舅囚終身　女保鑣不服定罪上訴遭駁回

▲ 涉鰂魚涌公園槍殺姨舅囚終身，女保鑣不服定罪上訴遭駁回。（資料圖片）

2018年鰂魚涌公園槍殺案，47歲女子詹心桀疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，未能於其母親去世前分配得益而動殺機，早年被裁定謀殺等4罪成，依例判囚終身。詹不服定罪提出上訴，高等法院今（19日）頒下判詞，駁回上訴，詹仍須就謀殺罪囚終身。

被告詹心桀（47歲）於2021年被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪成，控罪指她於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（75歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

上訴方的理據指，由被告證明其有減責神志失常的做法不公，法官亦沒有就謊言指引對陪審團作出全面引導。

判詞指，舉證責任在於控方，被告不必證明任何事情，但謀殺罪的減責神志失常屬例外，辯方具舉證責任。該舉證責任可被視作抗辯理由，被告人毋須反證犯罪元素，控方仍須證明被告是有意圖地非法殺人。

判詞指，由被告人證明其有神志失常屬合理，因被告才有權找醫學專家證其精神狀況，即使該抗辯理由侵犯了無罪推定原則，但亦屬於相稱的和合理的。

上訴庭續指，被告行刑式射殺2名親人，即使被告沒有正式承認有意圖殺人，但依其對警方及精神科醫生的說法，毫無疑問反映她有意圖殺人。

至於上訴方指法官對陪審團作出的謊言指引不全面，上訴庭指被告會見2名精神科醫生時有兩種說法，屬於被告的精神狀況，控方不賴以證明被告有罪，因此陪審團不會因被告說法不一受到影響。

上訴庭因此駁回被告的定罪及刑期上訴，維持原判。

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記者：陳曉欣