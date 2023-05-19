【新手爸媽】Sirface性格活潑鋪路讀國際學校　梁諾妍難忘緊急開刀生女「食全餐」

▲ Sir face好可愛！

育有16個月大女兒sir face的梁諾妍(Inez)初為人母，有女萬事足的她，坦言生了sir face後，開心程度培增，縱然生B的時候痛足20幾小時仍然要「食全餐」，媽媽的天性，一見到女兒就不覺得痛，現在的Sir face是個活潑好動的寶寶，遺傳了爸爸洪永城（Tony）不怕醜及媽媽好動的性格，學識行後就跑，因為一次意外滿面披血，嚇死了媽媽Inez。

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除了「食全餐」外，Inez自從生了sir face後，這件事令她差點喊出嚟，活潑好動的sir face洗完澡太興奮，跑出浴室的時候，不小心仆倒令嘴唇爆裂，Inez說：「好驚，未見過佢流咁多血，即時用生理鹽水洗傷口，好彩都止到血，冇去醫院。」幸好過了幾天，sir face的傷已經康復，又活躍起來。

▲ Sir face太興奮跑出浴室，仆倒撞傷嘴唇，嚇死媽咪。(受訪者提供)

▲ 染血紙巾!(受訪者提供)

Inez接受了TOPick記者的訪問，大談初為人母的感受，懷著女兒的時候，預產期臨近，醫生發現BB只有5磅多，因為她跟TONY都屬於高大型，所以冇理由BB這麼細小，醫生就建議提早催生，讓BB早點出來食奶，Inez接受了醫生的建議，但硬頸的她不選擇開刀，就算媽媽力勸她開刀、醫生坦言催生藥得5成可以順產，她都希望試一下順產的感受，結果落了兩次催生藥等了10小時宮頸都是開得2指，而羊水又逼爆了，BB在沒有羊水的保護下要緊急開刀，「食全餐」的Inez坦言雖然最後都是開刀，但沒有後悔:

BB選擇咁樣出嚟，尊重佢，安慰自己生一胎有兩個感覺。

為女兒讀書鋪路

洪永城早前坦言要努力工作賺女兒學費，因為兩夫妻有共識讓女兒讀國際學校，她說:「sir face係好動運動型，別的BB出街是扭抱，sir face是『扭行』，國際學校適合佢多啲，Tony新西蘭讀書，我就中四後去加拿大讀書，外國教育制度適合活躍性格，之前都參加過school tour感覺好適合女兒。」問到怕不怕不懂說廣東話? Inez說:「屋企用廣東話溝通，返完學補習學中文。」

▲ 有女萬事足。

洪永城原來是虎爸

作為長跑好手的Inez，都希望女兒能夠培養一項運動為興趣，不過就不會逼她跑步，但她發覺女兒對於球類特別有興趣，她又大爆原來洪永城是虎爸爸，「好驚阿女唔夠堅強，依賴人哋」所以阿女頑皮Tony是會罵不會寵，而且Inez都會自動自覺行開，讓老公教女。

Inez大讚Tony是神隊友，特別對於女兒學習方面非常理性，最近更有意讀親子課程學習「如何跟小朋友溝通相處」，對於女兒經常被網友話樣似爸爸「sir face」，Inez坦言沒有呷醋，因為看見女兒現在的模樣，就跟她小時候一模一樣，換句話說，她跟Tony小時候就已經很似，她哈哈大笑著說。

而早前Inez「一打一」帶女兒到澳門遊，她表示sir face好似有用不完的電力，要24小時看到實，「我嗰日真係辛苦過跑步，所有媽媽都好犀利、好偉大」對於幾時再追一個，她表示「順其自然」。

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記者:陳麗薇