【肥胖藥物】理大中大合創治療肥胖藥物　八星期即可恢復正常水平

▲ 理大與中大合作首創可治療多種與肥胖症和胰島素抵抗相關代謝性疾病的藥物。（曾耀輝攝）

香港理工大學與香港中文大學合作首創一種可治療多種與肥胖症和胰島素抵抗相關的代謝性疾病，例如糖尿病和脂肪肝藥物，與現在市面上的藥物相比，此藥物製作工藝成本低，可令更多患者負擔且受惠，具廣闊臨床應用前景。

中大醫學院生物醫學學院副教授沈秀媛指，香港衛生署在去年的報告中指出，有32.6%的人口肥胖，22.1%的人超重。肥胖通常會涉及許多慢性疾病，如糖尿病、非酒精性脂肪肝、心臟病、高血壓及癌症等。

理大應用生物及化學科技學系教授梁潤松表示，團隊發現當血液內的精氨酸處低水準，細胞會抑制脂肪合成，促進脂肪分解，並且增強對胰島素的敏感度。不過在普通情況下，人體內可以分解精氨酸的精氨酸酶迴圈半衰期為時甚短，只有不足三十分鐘。他續指，團隊研製出一種長效的重組人類精氨酸酶ABarginase，含有一個白蛋白結合域，使其能夠與血液中穩定而又充沛的白蛋白結合，從而延長其迴圈半衰期。而ABarginase具有較強的酶活性，每星期只需注射一劑量，就足以使血液迴圈中的精氨酸保持在低水準。

沈秀媛補充，在對兩組經飲食誘導的肥胖小鼠每週一次注射ABargginase，持續八星期後，小鼠無論在體重、脂肪量、脂肪肝，或糖尿病微狀如高血糖、胰島素抵抗和葡萄糖耐受不良均回復正常水準。她強調，相信主要患者在完成八星期療程後，只要減少食用高脂肪食物，即可保證無反彈。

她強調，現在市面上治療糖尿病的藥物存在價格高、副作用大等問題，而非酒精性脂肪肝更是暫無有效藥物。但ABargginase則可一次性同時治癒2型糖尿病、非酒精性脂肪肝等多種代謝病。並且不需要如傳統藥物每日服用，一周注射一次即可在八星期後恢復正常水準。同時，因為藥物在研發過程中使用到細菌，能夠降低生產成本，且生產流程較為簡單，因此成本低於市面上現存的藥物。

梁表示，以目前的老鼠實驗來講，暫未見到明顯副作用，料未來所有肥胖患者皆可使用該藥物。而由於本港目前暫不具備成熟生產工藝，因此臨床試驗需要在外國進行，目前最困難的在於資金籌措，冀在獲得資助後，能夠在未來一兩年進入臨床試驗。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽