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【Nickthereal演唱會】周湯豪首度來港開騷　潮流領導人大型派對

娛樂 15:44 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

《周湯豪2023 REALIVE 巡迴演唱會 - 香港站》將於今年6月24日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行，這次也是周湯豪（NICKTHEREAL）自出道以來，首次在香港舉行個唱。

自2010年入行開始，NICKTHEREAL愛作不同嘗試，除了是歌手，亦是DJ、演員、製作人、導演、設計師、時尚潮人、品牌CEO，每個身分同樣做出頂尖成績。

不只是一場演唱會

出道前，他已在蔡依林《大丈夫》中背起RAP的重任而嶄露頭角，到簽約唱片公司成為歌手後，於2016年憑藉歌曲《帥到分手〉、《你是我的菜》、《需要你的美》等歌曲而爆紅，單是《帥到分手》一曲在YouTube已擁有1億2千萬的點擊率，成為台灣最具人氣唱作歌手之一。

在2018年，NICKTHEREAL在內地《中國新說唱》中成為正賽四強人馬， 也奠定他Hip Hop王者的地位，《愛上你算我賤》、《i Go》、《TURN UP》、《My Boo》等歌曲亦衝破千萬點擊率，成績斐然。

在去年一連兩場的台北小巨蛋演唱會，以至今年年初的高雄巨蛋個唱，NICKTHEREAL濃縮自己12年的人生實況，把舞台當成他音樂與創意的地盤，用上億流量與上千萬點擊暢銷作品，製作的不只是一場演唱會，是愛、是潮、是藝術，也是真實的人生。

所以是一場既是演唱會，亦是Fashion Show和大型Dance Party的現場演出，觀眾穿梭於未來節拍，空前的音樂舞蹈編排及舞台設計，感受NICKTHEREAL所追求的藝術殿堂。

今次首度於香港舉行《周湯豪2023 REALIVE 巡迴演唱會 - 香港站》，NICKTHEREAL亦會將整個概念搬到香港舞台。

INFO

《周湯豪2023 REALIVE 巡迴演唱會 - 香港站》
日期：2023年6月24日（星期六）
時間：晚上8點
地點：九龍灣國際展貿中心 Star Hall
票價：$1,088 / $788 / $488
門票於5月25日早上10時起於快達票公開發售（只限快達票網站及購票熱線購買）

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撰文 : TOPick柴犬出動

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