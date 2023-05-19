【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練

▲ 阿佘果然是新聞女王。

視后佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧﹑何依婷﹑王敏奕等人近日忙於拍攝TVB新劇《News新聞女王》，今日（5月19日）他們在邵氏影城錄影廠為劇集拍攝宣傳片，現場所見阿佘站正C位，盡顯新聞女王之地位，身後則有李施嬅和馬國明，可見三人在劇中各分黨派。

【NEWS新聞女王】佘詩曼展現新聞女王氣場 「暗鬥」馬國明有戲味

與馬國明鬥「搶」 難忘出外採訪

談到阿佘在劇中氣場十足，相當有霸氣，她接受Topick訪問透露角色強勢：「因為新聞部分秒必爭，經常都要搶獨家﹑收視﹑廣告甚至人，全部都要搶，所以我與馬國明經常都要鬥，只要早過他出新聞，我便鬥贏他。」

除了廠內拍攝，提到阿佘還要出外採訪，她直言難度甚高：「第一次我要出去拍攝火災，那次是我整套劇入面首次出外採訪，所以我的壓力很大，因為有很多對白，又要望着鏡頭說，但個感覺要端莊自然，就連眨眼和面部表情，都要訓練，所以開劇前也有到新聞部和家中練習了很久。（之前提過望着鏡頭，要表現得自然，覺得自己表現如何？）我也不知道，沒有看playback，交給導演和監製，但自己的演繹是舒服了很多，對我來說已經是一個進步。」

▲ 企正C位的阿佘果然氣場十足！（陳慧安 攝）

合作有火花默契

提到馬明與施嬅指相隔一段時間與她再合作，依然很有火花和舒服，當中施嬅更自爆有場戲要扯阿佘件衫狂鬧，對此阿佘說：「劇中施嬅不同意我做事手法，個個人立場不同，而且那次她是對我有誤會，我覺得幾好，有些火花。」

她續說：「我與馬明和施嬅再合作很有默契和火花，因為始終大家都是相識，起碼不會有個隔膜，反而辦公室其他同事我相對不太熟，但開戲前我要大家變得熟絡，所以我就相約他們一起吃飯，令大家變得熟絡，一埋位就有那個感覺。」

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大讚何依婷聰明

至於劇中何依婷當她的徒弟，依婷亦指初時對着阿佘都感到非常緊張，阿佘則說：「我都感覺到她初時不敢出聲，所以第一天圍讀我都對她說有甚麼問題隨時提出，我們全部人都很願意解答，現時慢慢熟絡，她都會問我們問題，應該要怎樣演繹，我們再解釋給她知，而她亦十分聰明，很快就掌握到，一路見到她的進步。」

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記者：陳曉柔