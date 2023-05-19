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【全民造星IV】被封家燕女團性感擔當　何榛綦與好友組STRAYZ出歌追夢【多圖】

娛樂 16:58 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

STRAYZ成員何榛綦被封為「性感擔當」。

「家燕媽媽」薛家燕旗下的女團Honey Bees盛產不少新一代女星，包括前CLC成員莊錠欣（Elkie）、After Class成員鍾柔美（Yumi）、區明妙（Miu Miu）、雲浩影（Cloud）及STRAYZ成員何榛綦等，大受網民歡迎，家燕媽媽更被封為「女團教母」。

「家燕女團」內的莊錠欣被封為「國語擔當」外，Yumi被封為「舞蹈擔當」、Miu Miu被封為「綜藝擔當」、Cloud被封為「唱歌擔當」、榛綦則被封為「性感擔當」。

【TIME TO FLY】榛綦由STRAYZ出道後首度單飛出歌　「嫩版張柏芝」爆纖體秘訣【多圖】

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參加《造星》彈起

經常派福利的榛綦甚有觀眾緣，吸引不少網民Follow她的IG及討論她。

榛綦去年參加ViuTV舉辦的《全民造星IV》，現年19歲的她踏出第一步參賽，之後再跟趙展彤（Val）、黃斯琪（CK）、曾家瑩（Ariel）及林暐翹組成女團STRAYZ出道，努力追夢。

【Strayz】榛綦首推個人單曲《Time To Fly》　Nat化身蝴蝶山中起舞

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自資出歌

榛綦今年自資六位數字推出新歌，她曾向TOPick自爆：「是出生至今的利是錢，儲了19年的利是錢。」

她解釋：「既然我真的喜歡便不能放棄，所以想透過這首歌帶出追夢一點也不易，但你一定不可以放棄。你不知道結果會是怎樣，因為我很想去做，所以便要落力去賺錢。沒理由我跟大家說要放膽去做，但自己卻不放膽去做。所以我都要咬緊牙關、努力工作。」

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發掘更多可能

出道後，榛綦期望向多線發展，「今年的目標是推出3首歌，並從不同風格著手。我希望能繼續做更多不同的音樂給大家，可能開始接觸更多其他範疇，如劇集、綜藝、電影等。」

原來榛綦有意發掘自己的喜感，「未來想拍攝綜藝，發覺自己愈來愈搞笑，可能是解謎逃出密室，或是用智慧去贏一個比賽。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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