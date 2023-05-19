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【社區連結】插畫家飛天豬任浸大導師　帶學生落區描繪藍領故事

社會 15:27 2023/05/19

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插畫家飛天豬（中）任浸大導師，帶學生落區描繪藍領故事。（黃建輝攝）

疫情下與社區連結減少，本地插畫家「飛天豬」黃詠珊於本學年起擔任浸會大學視覺藝術院助理教授，任教「實驗性插畫」課程，帶學生親身落區，為報販、搭棚工人及涼茶鋪店員等基層工人描繪插畫。有女學生鼓起勇氣親身訪問「一樓一鳳姐」，得知紫紅色燈泡佈置房間藏有玄機，更了解到舊區重建影響鳳姐行業生計。黃詠珊亦強調必須重視受訪者的consent（許可），強調藝術只屬次要，有關作品已於本月初在深水埗「合舍」展出。

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黃詠珊表示著重於社區連結、人與人之間的聯繫，是次與關愛基層工人平台「Hong Kong Shifts」合作，鼓勵學生實地探訪，為受訪者繪畫僅用2種顏色的12格插畫。8名學生從平台揀選人物專訪介紹，包括報販、搭棚工人、涼茶鋪職員、月餅師傅等基層工人，並結合自身經歷、文學及電影作品等進行創作。

浸大視覺藝術院四年級生李尚儒表示樂於研究「不被討論的話題」，就如香港較為忽略的性教育議題。於是，她親身訪問「一樓一鳳姐」繪畫海報，透過訪談發現到鳳姐房間常以紫紅色燈泡佈置房間，原來是為了「令皮膚看上去更滑、更新鮮」，更了解到舊區重建影響相關行業生計，較年長、吸引力低的「鳳姐」日後未必有能力繳付新樓昂貴租金，面臨失業。

44年歷史深水埗布棚不敵命運清拆當日，李尚儒亦聯同導師及同學，親赴訪問檔主及進行寫生，她指各檔主未有嫌棄她在旁寫生礙事，從中感受到「人情味」。她更指，原以為沙灘救生員工作輕鬆，但藉由到淺水灣沙灘考察，從救生員的角度繪畫插畫，理解到其工作需日曬雨淋，並要留意天氣及氣象變化（如潮汐、潮落），就算已掛上紅旗，亦需冒著生命危險出海拯救生命，殊不簡單。

當以人為故事，進行面對面對談及視察，黃詠珊指，需「視乎subject（受訪者）意願，真正有提及那件事」，又形容「藝術屬次要，重要是人，即人文精神」，又期望學生與編輯及作家合作時，「能夠保留自己的prespective（觀點）」。

作品日前已於深水埗大南街的社區藝術空間「合舍」展出，期望讓公眾以不同角度、視野了解這群在城市角落默默付出的基層工人。然而，貼近社區、街坊的「合舍」將於來年結業，惟黃詠珊認為「若有心可以不同形式再合作或做想做的事」，堅信「connection（連繫）能延續」。

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記者：梁凱婷

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