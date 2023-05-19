【應用學位】7月公布第二輪應用學位先導計劃課程　明愛今年增設健康科學文憑課程

▲ 政府今年再推行第二輪應用學位先導計劃，並於7月或之前公布結果。（湯致遠攝）

政府今年再推行第二輪的應用學位先導計劃，並於7月或之前公布結果。教育局助理秘書長莫望塵稱，推出首輪應用課程後，相關課程整體收生顯著上升。

首輪應用學位課程先導計畫包括明愛專上學院的護理學學士課程、香港公開大學的檢測和認證榮譽工學士課程、職業訓練局香港高等教育科技學院的園藝樹藝及園境管理理學士課程，及東華學院的應用老年學理學士課程。

明愛專上學院協理總監李家禧稱，明愛專上學院的護理學學士課程每年提供120個學額，今年至昨收到1,166份申請，反映行業需求大，收生率達100%。明愛專上學院健康科學院副院長陳慧儀博士表示，就讀課程的畢業生均獲得註冊護士資格，有95%畢業生都會投身公營醫療機構工作，以公營醫療機構護士為例，畢業生的月薪約3.3萬至3.5萬元不等。

另外，明愛專上學院今年將開辦一個健康教育文憑 ，提供120個學額，為有志投身醫療行業的人士，打好基礎，再進階高級文憑及應用學位課程。課程包括基本身理解剖、護理技巧、復健等課程內容，惟新課程沒有實習安排，故引入VR虛擬實境方式，模擬臨床實際情況。

職業訓練局香港高等教育科技學院的「園藝樹藝及園境管理（榮譽）理學士課程」，是全港唯一與樹藝相關的課程，課程有關保育樹木及風險評估，職業訓練局香港高等教育科技學院課程主任及副教授張浩博士稱，課程成立以來，為園藝樹藝界培育約200多個人才，有8成的畢業生畢業後從事樹藝師工作。張續稱，課程的就業率達100%，很多學生畢業前就找到工作，約8成畢業生參與「城市林務發展基金樹藝師見習生計劃」，除了有議定的薪金外，完成3年培訓後，學生更可獲政府發放的3萬元獎金。畢業生考獲專業樹藝或園藝師牌後，工作月薪可達業界標準，約2.5萬至3萬元。除了透過大學聯招報讀，去年入讀課程的48人中，有20人為在職人士，部分是行業的老闆，以兼職形式就讀高年級課程，均有最少5年以上工作經驗。張認爲他們可將業界的經驗帶給學校，促進行業交流。

香港都會大學建築與品質管理系主任李至沖博士表示，檢測和認證榮譽工學士課程每年提供50個學位，預計今年收生率超過100%，或考慮增加學額。畢業生工作的月薪約1.8萬元或以上;此外，東華學院人文學院院長陳自強教授稱，老年學課程有助增加學生對老人的身心理的了解，為業界培育銀髮企業專才。畢業生的出路廣闊，可從事健康管理、醫療機構、樂齡科技公司、社福界等。

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記者：楊佩瑩