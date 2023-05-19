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【電梯驚魂】升降機門夾狗繩　女子連人帶狗扯上天花板直撻落地

健康 18:29 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

升降機門夾狗繩，女子連人帶狗扯上天花板直撻落地。

放狗入𨋢切記要留神！近日網上瘋傳一段駭人的升降機意外影片，一名女子與愛犬進入升降機後，才發現狗繩另一端仍在外面。雖然她之後已多次按𨋢掣，但門始終沒有打開，且繼續上升。千鈞一髮之際，救狗心切的女子下意識拉著狗繩，令她連同小狗雙雙被扯高及猛撞向𨋢頂，再撻生魚般被撻落地，事後露出非常痛苦表情。

最新影片：

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【活得健康啲】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

由流傳的影片可見，女子一開始其實雙手並未有拉著狗繩，直至看見跟著入𨋢的愛犬的狗繩還在外頭，她才驚覺時態嚴重，急忙地按開門掣企圖救狗，但可惜已為時已晚，升降機未有開門，且繼續上升。

女子為怕愛犬受傷，馬上拉著狗繩希望將繩拉斷，惟最終結果卻是被硬生生連人帶狗扯上天花，再因狗繩被扯斷雙雙急速墮地。人犬之間，女子似乎傷勢較重，不幸背部落地的她需要幾經掙扎後才能翻身按鍵求救；反觀其愛犬落地時則看似四平八穩，似乎並無大礙，並於女主人附近徘徊守候。

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片中雖然沒有註明地點，僅以「入Lift無拖實條繩…」為影片標題，但由於標注來源是微博，有不少網民估計事發地點應在內地。影片曝光後，不少網民直指十分驚嚇，有人則表示欣賞女主人救狗的勇氣，希望她並無大礙。

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責任編輯：羅嘉欣

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