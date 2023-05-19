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【貝遊英倫】英格蘭足總盃決賽前夕　蔡思貝率先帶觀眾玩轉倫敦

娛樂 15:45 2023/05/19

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思貝帶大家朝聖足球聖地溫布萊球場。

由蔡思貝任主持的TVB旅遊節目《貝遊英倫》，由明晚（5月20日）起播出，在本周六播出的首集，思貝率先帶大家玩轉倫敦。

為感受英格蘭當地的足球氣氛，思貝帶大家朝聖足球聖地-溫布萊球場，遊覽團費用24鎊（約223港元）一位，行程包括參觀球員更衣室、戰術講解室、球員通道和坐上觀眾席飽覽整個球場，絕對是足球迷夢寐以求的體驗。

【TVB大執位】蔡思貝周年報告排頭位　陳嘉慧撼贏陳瀅郭柏妍登首頁惹爭議【多圖】

球場隔籬有大型Shopping mall。

思貝大開食戒

參觀完溫布萊球場，思貝帶大家去到附近的大型商場London Designer Outlet濕平，場內雲集多達70個大型品牌，啱晒愛購物的女士。

美食方面當然不能少，思貝去到逾千年歷史的Borough Market食盡好西，包括當地著名的生蠔和西班牙飯。

思貝在All Pink餐廳食Pancake。

之後，思貝去到一間All Pink餐廳打咭食日式Pancake，思貝吃紫薯口味的Pancake後露出一棚紫牙。

最後一站，思貝去到雲集多國美食的Seven Dials Market，場內有全球首創迴轉芝士吧，每逢周三更可以25鎊（約240港元）的價錢食勻所有芝士，身為芝士控的思貝大開食戒，拎到成枱都係芝士，更體驗了芝士點辣醬的新食法。

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