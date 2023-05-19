【News新聞女王】李施嬅爆要狂罵佘詩曼好瘋狂 　馬國明少演衰人感新鮮享受

▲ 今次施嬅要在罵人！

李施嬅和馬國明最近忙於拍攝TVB新劇《News新聞女王》，今日（5月19日）他們在邵氏影城錄影廠為劇集拍攝宣傳片。

施嬅與馬明一同接受Topick訪問，談到二人在劇中是否敵對關係，施嬅說：「我會串他，但他對我很好。」

【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」 難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練

劇中二人感情刻骨銘心

馬明則說：「她怎樣罵我，都依然不會生氣。因為劇中我們是舊情人的關係，即使新聞部任何人罵我，我都會黑面，唯獨對着她我不會。」

施嬅續說：「其實我們已經有另一半，但我們的感情是十分難忘，最刻骨銘心，是一段最懷念的感情。」

透露角色正義 自爆要狂罵人

問到他們是否同一個部門，施嬅指與馬明和阿佘各自部門，初時自稱為「無黨派」，馬明指與阿佘鬥得十分激烈，施嬅最初是不想捲入他們的紛爭，但後來都沒有辦法，大家都要一起鬥。

施嬅透露角色很正面和正義：「很想為市民發聲，想為他們做很多事，是一個很有堅持的人，但是我又會很直接，所以自己都未試過演這類型角色，還要經常罵人，個個都罵。」

她自爆有一場要狂鬧阿佘的場口，罵得相當激烈：「我是扯住阿佘件衫狂鬧，是一個很瘋狂的人。」

▲ 李施嬅和馬國明在劇中是舊情人。（陳慧安 攝）

再度合作很有火花 馬明享受角色

談到二人相隔一段時間再與阿佘合作，二人均表示十分開心，施嬅再指與馬明亦相隔十年再合作：「我們入行初期是經常合作，套套都是一起，包括《本草藥王》﹑《鐵馬尋橋》﹑《寒山潛龍》，但之後就沒有合作，所以今次拍這部劇十分開心，能夠與他們再合作，加上事隔多年後，大家的經驗或演技都成熟了，幾有新鮮感。」

馬明再指此次合作相當有火花，因為劇中有很多鬥爭，會有很多戲味，又指此角色十分壞：「我真係很少演衰人，所以這個角色很好玩。（奸角？）不是奸角，只是大家立場不同，會有自己的私心，就算阿佘在劇中做很多事情都有私心，我就很享受演這個角色。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

相識多年見證對方成長

至於二人相識多年，互相見證對方的成長，各自展開人生另一階段，二人互替對方高興，施嬅說：「我覺得認定了對方，結不結婚或簽不簽紙也只是一個過程儀式，只要認定了就不需介懷其它事。」



精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：劉江專訪

記者：陳曉柔