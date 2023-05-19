【長者司機】運輸署稱可再審視體檢年期　議員籲提供體檢資助

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立法會交通事務委員會今日（19日）討論收緊年長職業司機體檢要求事宜，包括將體檢門檻由70歲降至65歲，並將長者駕駛執照有效期由「1年或3年」，改至1年等。會上多名委員關注體檢過密，憂費用過高，打擊從業員士氣，呼籲政府提供驗身資助。運輸署署長羅淑佩稱，資助涉及公帑，要小心處理，至於體檢年期可再與業界商討。

人口老化問題嚴重，現時本港大約每5名司機，便有1名屬60歲以上人士；而職業司機當中，60歲以上人士佔49%，運輸署料司機將持續向高齡化方向發展。

為保障長者司機及道路安全，運輸署建議收緊年長司機體檢要求，包括：

就體檢項目作更詳細要求

將體檢門檻由70歲降至65歲，並要求一年一檢

採用較嚴格的體格標準

制定相關醫療指引

授權運輸署署長可要求駕駛執照申請人／持有人提交醫療報告

一併收緊駕駛教師提交體格證明的年齡門檻

會上多名議員均認為一年一檢的要求太頻密，加上詳細的體檢或較昂貴，會加重司機負擔，進一步加劇職業司機流失。

航運交通界議員易志明就建議，可改作65歲以上2至3年一檢，70歲以上才一年一檢。民建聯陳學鋒則建議由地區康健中心負責提供體檢服務，減輕司機負擔。

運輸署署長羅淑佩稱，同意不少65歲以上長者均身體健康，但涉及長者司機的交通意外通常較為嚴重，隨著司機高齡化，希望幫助司機養成定期驗身的習慣。

就體檢年期，她認為可與業界再作商討；至於體檢資助，她認為由於涉及公帑和經常性開支，需要小心考慮，強調司機有責任照顧自己的身體。

運輸署文件指出，視乎檢討進度及相關持份者的意見，計劃在明年上半年向立法會提交相關修例建議以供審議。待通過相關的法例修訂及在完成系統提升 後，預期於明年第三季至年底落實執行。

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記者：陳梓蔚