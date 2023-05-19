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【擲物刑毁】包致金侄女Amina涉擲菲傭衣物落街　表證成立押後7月裁決

社會 16:00 2023/05/19

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被告Amina Mariam Bokhary （中）（資料圖片）

終審法院非常任法官包致金侄女Amina Mariam Bokhary，涉將家傭的內衣褲和花盆等物品從9樓寓所扔落樓，擲中私家車，被控刑毁及盜竊罪一案今（19日）續。裁判官裁定表證成立，Amina不出庭作供，案件押後至7月6日裁決。

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被告Amina Mariam Bokhary（46歲）否認於2022年12月13日及14日，在跑馬地肇輝臺嘉苑B座，無合法辯解而損壞2部私家車的擋風玻璃；以及在12月13日於上址一單位內偷竊菲傭Castillon Pacita Bundiola的財產，即衣物、1本相冊、2個錢包、1個塑膠盆、1隻手錶、1部諾基亞手機和1串鎖匙。

控方今呈上新一份承認事實指，警方於12月14日上門調查被告住所時，在地上及枱底發現花瓶碎片，警方另於停車場撿獲花盆碎片。

屋苑保安蘇國樑（音譯）供稱，12月13日凌晨4時許在停車場巡邏時，發現地上散落大量雜物，有物品落在車輛的車頂。至翌日早上6時許，蘇在控制室當值時聽見停車場傳來聲響，到場發現地上散落膠袋、家品碎片等雜物，遂報警處理。辯方盤問時指，涉案樓宇樓齡高，有時會掉落磚塊和石屎，蘇認同。被問到案發時有否看見石屎，蘇稱停車場位置露天，機會不大。

辯方另盤問車主林志堅及陳嘉敏，林供稱不曾在停車場看見外牆有磚掉落或樓宇天花損壞的情況，陳則同意大廈維修工程不佳，有建築部分掉落。

裁判官王證瑜裁定表證成立，Amina選擇不出庭作供或傳召證人，案件押後7月6日裁決。

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記者：陳曉欣

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