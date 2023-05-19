王菀之西九首度沉浸式音樂會　Ivana拿手工啤邊彈邊飲

▲ 王菀之舉行破格演出。

王菀之《The Pink Canvas Exhibition Concert粉紅畫布藝術展音樂會》昨晚於西九自由空間展開一連六場演出，這種沉浸式藝術演出，Ivana也是首次嘗試，更第一次拿著手工啤台上唱歌，同觀眾一齊飲杯，現場氣氛又Chill又歡樂。

音樂會內容有標籤藝術展示、場內有很多Ivana 的畫作及影像 ，「肥波兔」畫作更以動畫展現，非常可愛生動，讓歌迷拍照打卡不停。隨此之外，觀眾於展覽會場上，亦可以飲咖啡、飲啤酒，及嘗試薰衣草及玫瑰花cocktail，非常自由。

演出分作上下兩部份，每次大會都會有廣播召集觀眾進入black box ，第一部份她以感恩文化為題，選唱了 : 《Love Has It All》、《⼩俠》、《突然一生人》、新歌《Shattered》、《如一》。

▲ 主題特別。

她與觀眾幾乎是零距離地獻唱，加上現場光影藝術及超級靚音響，每粒音震入觀眾毛囊震撼非常。她自彈自唱兩首英文歌時，大家圍著坐於她身邊聽著彈唱，表演形式及出現，十分特別。

第二部份Ivana繼續提示大家標籤文化對人生活影響及意義，選唱了《⽔百合》、《該死的快樂》、《 我來自火星》、《我們他們》、《The Pink room》、《沉默的士高》等歌曲，跟現場觀眾一同共舞，走從人群之中，望住歌迷巡迴遊走地唱，熱鬧非常。

唱《沉默的⼠⾼》時，Ivana拿著手功啤上台邊飲邊唱，又同觀眾乾杯，又開心又歡樂又 Chill。

Ivana有時叫歌迷坐地下、又搞笑叫大家可以合上眼「睇」這騷，感受現場音響，「 其實我希望大家好放鬆狀態咁去欣賞，好少有音樂會會聽到這個咁正音響。」

昨晚第一套演出服裝，上面畫滿肥波兔及花花的白裙，由Ivana親手畫上去，單是畫這條裙就畫了兩個鐘，觀眾都大叫「好靚呀」，演出中她除去銀色大外衣時，搞笑表示，「除左件羽絨，其實入面都重係羽絨....」不過觀眾就話「好瘦呀你...」Ivana笑道，「聽到呀，有人話好瘦，有人話喂瘦左，哈哈....ok 啦。」

一向對陌生人怕醜的Ivana，演出後表示，「咁近對住觀眾都係第一次，我以為會好緊張，但係又冇，加埋場燈、聲、設計等都好有型，所以好開心，演出中令我諗返初出道個陣，都係周圍去分享自己音樂，同觀眾距離都係好近，親密感覺好好。我想同觀眾講，希望佢地多些時間去欣賞成個會場的展示，因為掛住聽我唱歌，都唔夠時間去睇我d肥波兔畫同動畫，我唱完之後，佢地可以繼續留係到慢慢欣賞。」

