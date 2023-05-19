【TOPick診症室】長期穿瑜伽褲易生念珠菌　醫生拆解引發陰道炎6大陷阱

▲ 婦產科專科醫生方秀儀拆解引發陰道炎6大陷阱。

夏天潮濕、悶熱，女士陰道容易痕癢，而近年愈來愈多人喜歡穿瑜伽褲出街，其實背後隱藏著健康危機，容易滋生念珠菌，嚴重可「焗」出陰道炎。《TOPick診症室》請來婦產科專科醫生方秀儀，拆解陰道炎的症狀和預防方法。

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陰道炎症狀

方醫生表示，陰道炎是一種常見的婦女疾病，主要可分為3類，當中以念珠菌陰道炎最為常見，另外亦有細菌性陰道炎和滴蟲陰道炎，並會引起不同症狀。

細菌性陰道炎：分泌物增多，呈灰白色、帶魚腥味，下身痕癢

念珠菌陰道炎：分泌物增多，呈豆腐渣、芝士狀，會感到陰道和外陰痕癢，性交時可能會感到疼痛

滴蟲陰道炎：大部分患者沒有病徵，部分患者的分泌物會增多，呈黃綠色、有異味，會感到外陰疼痛，影響性交和小便

她指出，陰道炎本身並非嚴重的病症，若病徵輕微，僅維持數日，而患者免疫力正常，可能未必需要求醫。但假如處理不當，有機會復發並引起併發症，例如盆腔炎，尤其在懷孕期間感染陰道炎，有機會影響嬰兒的發育。

陰道炎高危因素

方醫生表示，任何年齡的女性都有機會染上陰道炎，當中，正值生育年齡、性生活較活躍，以及懷孕婦女的感染風險較高。另外，使用抗生素、患有糖尿病或其他免疫系統疾病、長期使用類固醇亦是高危因素。

有些人壓力較大、晚睡，影響到免疫力，都可能較易感染陰道炎。

引發陰道炎6大陷阱

日常生活當中，亦有不少錯誤習慣會誘發陰道炎。現今許多女性都喜愛穿瑜伽褲出街，其實同樣會增加感染風險。方醫生解釋，陰道本身有少量念珠菌，它們喜愛在陰暗、潮濕的地方生長，而瑜伽褲較貼身、不透氣，尤其夏天出汗多，容易令陰道長期處於悶熱、翳焗的環境中，有利念珠菌滋生，從而感染陰道炎。

不建議長期穿著瑜伽褲，可在有需要時才更換，平時建議穿一些鬆身、棉質的褲。

方醫生亦提醒了另外5個容易忽視的陷阱：

月經期間要勤換衛生巾，至少4小時要換一次，如果月經量較多，則建議每次去洗手間都更換衛生巾；

建議選擇棉質、透氣的內褲，並每日更換，建議最低限度6個月要更換一批新內褲；

如廁後清潔陰道和肛門時，應由前向後抹，以免將肛門細菌帶到陰道；

不建議灌洗陰道，因為會影響陰道的細菌環境，亦不建議用沐浴露清洗陰部，用清水冲洗便可以；

進行性行為之前，建議清潔生殖器官，進行性行為後亦應盡量排清小便。

大部分陰道炎的治療方法都以口服藥物為主，而念珠菌陰道炎可使用陰道塞藥和外用的藥膏治療。方醫生強調，要預防陰道炎，最重要是注意個人衛生，如發現陰道痕癢、疼痛、分泌物有顔色、有異味，且情況持續數天或更久，並影響到日常生活，便應盡早求醫。

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記者：沈佩珊