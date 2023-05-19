【太平清醮】新渡輪宣布節日期間加密班次　邊個時間搭船多人？

▲ （新渡輪圖片）

長洲太平清醮將至，新渡輪今日（19日）宣布，盛會舉行期間將加密渡輪班次。

長洲太平清醮會景巡遊將於5月26日下午約1時半舉行，新渡輪預計當日由中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，屆時新渡輪將調動所有可使用的後備船隻以增加航班數目疏導人流。

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新渡輪預期，高峰期每小時載客量將較平日增加接近兩倍，班次達一小時接近六班。此外，為配合5月27日凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於5月27日凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。

新渡輪呼籲計劃於當日參與會景巡遊的市民考慮於人流高峰期前，即約上午8時至10時前期間乘船前往長洲。乘客抵達中環五號碼頭後，請耐心等候並遵照碼頭職員及警方指示進入碼頭登船。

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記者：陳梓蔚