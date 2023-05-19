【愛的責任】小一女童書包傳怪聲驚見藏4個月大弟弟 老師揭背後原因勁催淚

▲ 台灣一名小一女生由於家中沒有大人，把4個月的弟弟裝進書包上學。(示意圖，非當事人）《愛回家》截圖。

責任的背後，是愛。台灣一名小一女生由於家中沒有大人，於是把兩名分別2歲及4個月大的弟弟帶到學校照顧。當中，她把4個月的弟弟裝進書包，最後因怪聲被發現，姊弟3人隨後被分開收養，從此失去聯絡十多年。

綜合台媒報導，該名小一女生現年已經17歲，正就讀勵志中學。日前，勵志中學成立「勵志夢想學院」，該名少女主動於開儀式上分享自己的成長經歷。

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少女自小缺乏適當的照顧，家中常常沒有大人在。有時候有社工到家中進行探訪，她都會謊稱父母在家中，怕當局會帶走弟弟們，面臨分離之苦。

她憶述，有一次她不放心兩名年幼的弟弟獨留家中，於是偷偷帶他們一起去上學。到學校時，2歲的弟弟留在外面徘徊，而4個月大的弟弟則被放到少女的書包中。但是，老師最終被怪聲驚動了而揭發事件，社會局介入後把姊弟3人送到不同的寄養家庭。

少女進入勵志中學已有一年多的時間，在校成績優異，而且與同學的相處也相當融洽。現在她進入托育班準備考取保母證資格，於練習幫嬰兒洗澡及包尿布時，少女的手勢都非常熟練，被細問之下才揭露如此令人心痛的經歷。

被分隔了十多年，少女一直渺無弟弟們的音訊，她表達出對他們的無限思憶，台下的校長聞言後偷偷抹淚，法務部長更主動承諾要幫她尋親。

少女許願希望姊弟早日團圓。雖然還沒聯絡上兩個失散已10年的弟弟，但少女終於在今年母親節，和前來探視她的母親相見，了卻自己另一樁心願。



帖文一出，網民無不被感動，並留下大量的祝福，「姐姐很疼愛弟弟才會默默扛起照顧弟弟的責任...希望他們姐弟能有機會重逢。」﹑「姊姊真的很棒，上天會讓你達成願望的！皇天不負苦心人」﹑「比爸爸媽媽有責任多了。」﹑「心想事成，祝福早日與弟弟團圓。」

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責任編輯︰王明芳