【情侶買樓】情侶合資買樓10年後分手 女方獨吞600萬物業捱告判決出爐

情侶夾錢買樓若分手就麻煩。內地一對情侶拍拖合資買下一個約160萬港元的二手單位，且登記在女友名下，業權屬於女方，兩人同居10年後分手收場，單位已升值4倍至近600萬港元，惟女方變賣單位後，卻只願分給男方買樓時所付金額，打算獨吞逾500萬港元巨款。男方怒告，兩人對簿公堂，判決近日出爐。

影片推介：

綜合內地傳媒報道，廣州一對情侶小紅和小帥經朋友介紹下成為情侶並同居，翌年兩人看中一個二手單位，隨後以143.8萬元（人民幣，下同，約160萬港元）買入。當時小帥支付70萬元（約78萬港元），扣除訂金後，其餘的60多萬元（約67萬港元）則轉帳給小紅，，由小紅代為支付款項，至於餘下的款項，則由小紅支付，兩人算是AA制，各付出了約一半的資金。

報道指，辦理買樓手續時，因小帥不具買樓條件，小紅又堅持自己一定要持有單位業權才放心，於是單位就名正言順歸在女方名下。

但兩人拍拖10年後卻分手收場，小紅見樓價升，已大蝠升值4倍至530萬元（約590萬港元）。小紅於是變賣該單位，但她只願意歸還小帥當年出資的70萬元，打算獨吞其餘的款項。

小紅認為，她和小帥之間只是同居關係，單位是自己一手包辦購買，登記在自己名下，屬於個人財產。她又稱，小帥和其父親當年支付的70萬元，屬於戀愛期間的贈與，自己可以將這78萬港元退還。

小帥對其安排感到不滿，遂訴諸法律，要求按比例取回應有的利潤。法院經審理後，認為該單位是小紅與小帥共同財物，按照雙方出資的比例，判令小紅將出售涉案房屋所獲得的530萬元的48.68%，即258多萬元（將290萬港元）支付給小帥。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳