《奪寶奇兵之命運輪盤》康城影展舉行世界首映　全場觀眾起立鼓掌夏里遜福眼泛淚光

▲ 夏里遜福在電影首映完畢後,接受全場觀眾起立鼓掌。

全球票房勁收近20億美元的經典賣座奪寶歷險系列電影《奪寶奇兵》(Indiana Jones),全新作《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)在香港時間今晨(康城時間5月18日黃昏)在第76屆法國康城影展舉行世界首映。

在首映禮開始之前,導演占士曼高(James Mangold),與回歸演經典角色鍾斯博士 (Indiana Jones) 的夏里遜福(Harrison Ford),連同眾主演包括艾美獎視后菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge)、康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen) 、Boyd Holbrook、 Ethann Isidore換上休閒套裝,在康城著名海灘Carlton Beach前與《奪寶奇兵之命運輪盤》中馬路上奔馳的篤篤(tuk-tuks)合照。

觀眾起立鼓掌5分鐘

其後,眾人換上禮服盛裝登陸康城影展紅地氈,夏里遜福與太太Calista Flockhart手拖手甜蜜登場。導演占士曼高、夏里遜福、菲比布烈治、麥斯米基辛、Shaunette Renée Wilson、Boyd Holbrook、Ethann Isidore等亦一同在電影首映前,在紅地氈上留影。

在電影首映完畢,全場觀眾起立鼓掌5分鐘,歡呼聲此起彼落,反應熱烈。夏里遜福亦難掩感動之情,眼泛淚光向觀眾們發出飛吻。

