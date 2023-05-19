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《奪寶奇兵之命運輪盤》康城影展舉行世界首映　全場觀眾起立鼓掌夏里遜福眼泛淚光

娛樂 17:05 2023/05/19

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夏里遜福在電影首映完畢後，接受全場觀眾起立鼓掌。

全球票房勁收近20億美元的經典賣座奪寶歷險系列電影《奪寶奇兵》（Indiana Jones），全新作《奪寶奇兵之命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）在香港時間今晨（康城時間5月18日黃昏）在第76屆法國康城影展舉行世界首映。

在首映禮開始之前，導演占士曼高（James Mangold），與回歸演經典角色鍾斯博士 (Indiana Jones) 的夏里遜福（Harrison Ford），連同眾主演包括艾美獎視后菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge）、康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen） 、Boyd Holbrook、 Ethann Isidore換上休閒套裝，在康城著名海灘Carlton Beach前與《奪寶奇兵之命運輪盤》中馬路上奔馳的篤篤（tuk-tuks）合照。

觀眾起立鼓掌5分鐘

其後，眾人換上禮服盛裝登陸康城影展紅地氈，夏里遜福與太太Calista Flockhart手拖手甜蜜登場。導演占士曼高、夏里遜福、菲比布烈治、麥斯米基辛、Shaunette Renée Wilson、Boyd Holbrook、Ethann Isidore等亦一同在電影首映前，在紅地氈上留影。

在電影首映完畢，全場觀眾起立鼓掌5分鐘，歡呼聲此起彼落，反應熱烈。夏里遜福亦難掩感動之情，眼泛淚光向觀眾們發出飛吻。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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