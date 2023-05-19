【家庭醫生】醫衞局表揚家庭醫生貢獻　「慢性疾病共同管理計劃」延至第四季推出

▲ 醫衞局副局長李夏茵（中）、香港家庭醫學學院院長周偉強（右三）、醫衞局副秘書長李力綱（左二）、基層醫療健康專員彭飛舟（左三）、衞生署副署長李敏碧（左一）、基層醫療健康助理專員夏敬恒（右一）和醫院管理局主席范鴻齡（右二）為活動主禮。(政府新聞處)

醫務衞生局（醫衞局）和香港家庭醫學學院今日（19日）合辦「家庭醫生推廣日」，在社區層面推廣疾病預防和「一人一家庭醫生」的概念，並響應同日的「世界家庭醫生日」，表揚家庭醫生於應對公共衞生危機和推展基層醫療中的重要貢獻。



推廣日以「同建健康人生，一人一家庭醫生」為口號，以響應今年「世界家庭醫生日」的主題——「家庭醫生：醫療健康之核心」。醫衞局副局長李夏茵醫生、香港家庭醫學學院院長周偉強醫生、醫衞局副秘書長李力綱、基層醫療健康專員彭飛舟醫生、衞生署副署長李敏碧醫生、基層醫療健康助理專員夏敬恒醫生和醫院管理局（醫管局）主席范鴻齡為活動主禮。另外，近百位來自不同背景的嘉賓，包括公私營醫療界別人士、病人組織領袖，以及衞生署、醫管局和地區康健中心／康健站的代表今日亦雲集黃大仙地區康健中心，出席活動，彰顯醫患同心。



出席的嘉賓均支持「一人一家庭醫生」理念。18區的地區康健中心／康健站亦合作製作短片在活動上播放，宣揚家庭醫生對推動基層醫療的重要性。



李夏茵致辭時說：「家庭醫生在基層醫療體系中擔當舉足輕重的角色。他們透過推廣和帶動慢性疾病管理、疫苗接種、癌症篩查和健康生活，為市民提供全面和連貫的疾病預防服務。自市民初生至其晚年，家庭醫生會一直照顧他們不同人生階段的健康需要，是各位可靠的健康夥伴。我很高興眾多家庭醫生都積極參與基層醫療工作，亦期望日後有更多醫生加入行列。」



李夏茵亦指，政府計劃在今年第四季推出「慢性疾病共同治理計劃」，讓家庭醫生協助有需要的巿民盡早管理好慢性疾病和相關風險，減低慢性疾病對他們健康和生活的影響。她呼籲醫護界和市民大力支持計劃推行。



本港慢性疾病病人數目正不斷上升，預計在2039年前會達到300萬人，而根據2020-22年度人口健康調查報告，約四成的糖尿病與高血壓患者並未意識到自己已經患上相關慢性疾病。因此，政府推出相關的篩查和管理計劃，冀做到「早發現、早治理」。



彭飛舟說：「擬於今年第四季推出的『慢性疾病共同治理計劃』，讓市民在登記成為地區康健中心會員並經配對家庭醫生後，可享用政府資助參與糖尿病及高血壓篩查和風險評估，接受私營界別的治療和護理服務。地區康健中心亦會協調和善用區內的服務網絡，統籌和提供跨專業跟進，協助市民管理和預防慢性疾病。」



他補充說，家庭醫生是推展「慢性疾病共同治理計劃」的重要夥伴。目前已登記基層醫療服務提供者電子資料庫——《基層醫療指南》的家庭醫生人數已由去年年底《基層醫療健康藍圖》推出時的約2,700人，增加至本月初的逾3,100人，升幅令人鼓舞。他呼籲醫生盡早登記加入《基層醫療指南》，以便在「慢性疾病共同治理計劃」推出後可第一時間參與。



按照《藍圖》規劃，政府會發展以地區為本的基層醫療系統，當中包括強化家庭醫生的登記制度，以及聯同地區康健中心推行與專科及醫院之間的雙向轉介機制。政府鼓勵市民建立健康計劃、下載並使用「醫健通eHealth」手機應用程式、選定家庭醫生，和登記成為地區康健中心成員。而家庭醫生亦會堅守其專業，在疾病預防方面，特別是慢性疾病的管理，與市民攜手共建健康人生。

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責任編輯：趙居逸