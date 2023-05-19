【疏忽照顧】2歲女童被玩手機保母遺留升降機　獨自搭上8樓驚慌爬窗墮樓亡

▲ 內地一名2歲女童因為保母只顧玩手機，被遺留在升降機內，獨自搭上8樓後意外爬窗墮樓亡。

浙江杭州去年一名不足2歲的女童被保母遺留在升降機，女童獨自搭上8樓，出𨋢後她衝出走廊欲找對方時，從8樓爬窗墮樓亡。保母被控過失致人死亡罪，周四判刑結果出爐。家屬激動表示無法接受，將會提出上訴。

綜合內地傳媒報道，事發於去年6月14日，保母吳秀芳帶女童乘搭升降機至1樓，保母自己出𨋢後，發現女童沒有跟隨，𨋢門隨即關閉，女童隨升降機搭上8樓後，衝出走廊欲找保母時，爬出窗台意外墮樓身亡。

案件於今年4月18日在杭州拱墅區人民法院一審，吳秀芳被檢察機關控以過失致人死亡罪，女童家屬曾要求將罪名改為間接故意殺人。案情指出，吳秀芳從事保母工作多年，經介紹下獲女童父親陳長江聘用，負責照顧陳家幼女，即是受害女童。去年6月8日，即案發前不到一星期才上班。

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在升降機只顧看手機

事發當晚，吳秀芳帶女童從大廈15樓搭升降機落1樓，期間一直看手機，近1樓時她才收起手機，呼叫女童「走了走了」。從閉路電視畫面可見，晚上8時01分13秒升降機到1樓，吳秀芳見女童觸摸升降機按鈕，上前制止並指「會有危險的」、「跟著阿姨走」，在8時01分17秒吳拉著滑板車自行步出升降機，2秒後升降機關門，下一秒吳回頭驚見女童未出𨋢，試圖用滑板車擋門未果。

升降機關門後女童大哭，吳在升降機外以「阿姨來了」、「不哭」等說話安撫女童，並試圖按掣打開升降機門。升降機停留約30秒後自動上行，在8時02分10秒，升降機在8樓停低，女童出𨋢經過走廊，爬上僅45厘米高的窗台，意外跌落2樓平台身亡。

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法院輕判緩刑 家屬情緒激動

法院認為，吳秀芳在電梯內只顧看手機，未有控制升降機門打開，或以牽手、懷抱等方式確保幼兒安全，屬疏忽大意。不過，案發原因還包括窗台高度偏低、無防墜裝置等客觀因素，加上吳有言語安慰、試圖擋門開門、協助尋找等，還有認罪、沒有前科，因此輕判，並適用緩刑。

女童父親陳長江攙扶妻子走出法院，情緒激動稱家屬不接受判決，妻子更激動到暈倒。他手持判決書前往墓地悼念女兒，並痛哭道︰「爸爸怎麼對得起你啊……」家屬決定就裁決提出上訴。

據家政公司提供的簡歷稱，吳秀芳有「高級母嬰護理師證」，陳長江稱當時因為見她有證書，才放心把孩子交託給她，「後來知道這個『證書』花錢可以買到」，且在人社部全國聯網查詢頁面中，也找不到吳秀芳的證書編號。

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責任編輯︰王明芳