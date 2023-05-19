【立法會】財會15分鐘通過5個撥款項目　狄志遠：原則上反對一切開位

▲ 狄志遠表示，未來會原則上反對一切開位建議。（趙居逸攝）

立法會財務委員會今日下午用大約15分鐘便通過5個撥款項目，當中5分鐘為記名投票時間，今日通過的其中三個項目涉及人事編制建議，新思維狄志遠均投下反對票，並要求其中一項記名投票。

狄志遠斥編外不停加

狄志遠在會後見記者時表示，《財政預算案》宣布，公務員編制在本年度繼續零增長，但「編制內不加，編外不停加。」他指出，去年7月開始至今，財會已通過新開設16個首長級職位，加上下周一申請加開的4個職位，涉及的額外年薪近億元，與「提速提效」背道而馳。他認為，提速提效，是公務員有能力承擔更多的工作，而非「給多幾個人你，才能工作」。他明言，自己未來原則上反對一切開位建議。

被問到財會僅15分鐘就通過加開3個職位，有否了解其他議員的想法。狄志遠指，若非自己要求記名投票，10分鐘便可以完成。但留意到有幾位議員投下棄權票，認為議員在政府要求開位時，有一定的質疑。

記名投票的是康文署建議開設助理市政署長常額職位，除狄志遠反對，選委界洪雯和何君堯，教育界朱國強3人棄權。

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記者：趙居逸