  • 28°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【音樂會】「樂‧心」舉辦Star Reunion音樂會　三古典界名家再攜手演繹古典巨作

休閒消費 14:15 2023/05/24

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

冠君產業信託旗下的音樂企劃「樂‧心」音樂會系列 (Musica del Cuore)，自2015年成立後，多年來無間斷於中環地標物業花園道三號定期舉辦免費古典音樂會，為本地青年樂手提供演出平台，孕育具實力而未被充分發掘的年輕音樂人成為新世代表演者。至今共已舉辦超過200場免費音樂會，成為中環芸芸商業大樓之中，別具藝術文化氣息的地標。

最新影片推介︰

靚太廚房
【靚太廚房】酸辣惹味涼拌薯仔絲　一個動作令薯絲爽脆不變色

今年6月，「樂‧心」將會舉辦一場別具義意的Star Reunion音樂會，邀請到三位老朋友：王亮、桂麗和張緯晴再次踏上「樂‧心」舞台。這是三位星級音樂家首次舉行的合奏音樂會，當晚觀眾將可近距離欣賞三位首度合作演繹古典巨匠的作品，不容錯過。

三位以技術超著見稱的音樂家，差不多同時期獲「樂‧心」發掘他們的優秀潛質，早至2013年「樂‧心」仍未正式成立時已獲邀到花園道三號獻技。及後至「樂‧心」成立，他們亦多次參與表演，讓當年還是青年的他們開始與大眾接觸交流，累積獨奏、合奏經驗及知名度。

今天三人在古典界領域中已成為頂尖名字，昔日的青年樂手，今日亦已成為行業裏的標竿人物 ── 小提琴家王亮現已成為香港管弦樂團第二副首席；桂麗是樂團的小提琴手；而鋼琴演奏家張緯晴更於2019年榮膺香港藝術發展局的年度藝術家（音樂）。他們經常在香港和海外演出，這次特別在緊密的行程中相約在「樂‧心」舞台相聚，來一次獨特的舊同學reunion。

「樂‧心」和三位出色的樂手以古典音樂相知、相遇，今次重逢將會為樂迷帶來甚麼火花？就請樂迷到場親身感受！

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰陳珈希

相關文章

【周日音樂會】林德信劉蘊晴何榛綦圓方輪住唱 商場大派千萬獎賞購物券
17:52 2023/05/11
【周日音樂會】林德信劉蘊晴何榛綦圓方輪住唱 商場大派千萬獎賞購物券
【拉闊音樂會】AK騷上首唱兩首新歌　陳卓賢大讚陳蕾舞技【有片】
13:31 2023/05/15
【拉闊音樂會】AK騷上首唱兩首新歌　陳卓賢大讚陳蕾舞技【有片】
【我們的青春日誌】長壽音樂劇推限時優惠　應屆DSE考生最高享7折
12:29 2023/05/16
【我們的青春日誌】長壽音樂劇推限時優惠　應屆DSE考生最高享7折

你可能感興趣

【周日音樂會】林德信劉蘊晴何榛綦圓方輪住唱 商場大派千萬獎賞購物券
17:52 2023/05/11
【周日音樂會】林德信劉蘊晴何榛綦圓方輪住唱 商場大派千萬獎賞購物券
【拉闊音樂會】AK騷上首唱兩首新歌　陳卓賢大讚陳蕾舞技【有片】
13:31 2023/05/15
【拉闊音樂會】AK騷上首唱兩首新歌　陳卓賢大讚陳蕾舞技【有片】
【我們的青春日誌】長壽音樂劇推限時優惠　應屆DSE考生最高享7折
12:29 2023/05/16
【我們的青春日誌】長壽音樂劇推限時優惠　應屆DSE考生最高享7折
音樂 音樂會 大眾 中環 表演 香港藝術發展局 發展局 文娛藝術

最高瀏覽

資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
11:26 2023/05/23
【天人永隔】蔡天鳳丈夫對太太離世傷痛欲絕　自言忘不了她：成為一個好爸爸
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人