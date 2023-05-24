【音樂會】「樂‧心」舉辦Star Reunion音樂會　三古典界名家再攜手演繹古典巨作

冠君產業信託旗下的音樂企劃「樂‧心」音樂會系列 (Musica del Cuore)，自2015年成立後，多年來無間斷於中環地標物業花園道三號定期舉辦免費古典音樂會，為本地青年樂手提供演出平台，孕育具實力而未被充分發掘的年輕音樂人成為新世代表演者。至今共已舉辦超過200場免費音樂會，成為中環芸芸商業大樓之中，別具藝術文化氣息的地標。

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今年6月，「樂‧心」將會舉辦一場別具義意的Star Reunion音樂會，邀請到三位老朋友：王亮、桂麗和張緯晴再次踏上「樂‧心」舞台。這是三位星級音樂家首次舉行的合奏音樂會，當晚觀眾將可近距離欣賞三位首度合作演繹古典巨匠的作品，不容錯過。

三位以技術超著見稱的音樂家，差不多同時期獲「樂‧心」發掘他們的優秀潛質，早至2013年「樂‧心」仍未正式成立時已獲邀到花園道三號獻技。及後至「樂‧心」成立，他們亦多次參與表演，讓當年還是青年的他們開始與大眾接觸交流，累積獨奏、合奏經驗及知名度。

今天三人在古典界領域中已成為頂尖名字，昔日的青年樂手，今日亦已成為行業裏的標竿人物 ── 小提琴家王亮現已成為香港管弦樂團第二副首席；桂麗是樂團的小提琴手；而鋼琴演奏家張緯晴更於2019年榮膺香港藝術發展局的年度藝術家（音樂）。他們經常在香港和海外演出，這次特別在緊密的行程中相約在「樂‧心」舞台相聚，來一次獨特的舊同學reunion。

「樂‧心」和三位出色的樂手以古典音樂相知、相遇，今次重逢將會為樂迷帶來甚麼火花？就請樂迷到場親身感受！

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責任編輯︰陳珈希