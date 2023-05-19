【猝死危機】23歲足球員比賽途中暈倒　疑心臟病發送院搶救不治

▲ 英國一名23歲足球員Morgan Brick（左三）在比賽途中暈倒，送院搶救不治。（圖片來源：Facebook專頁Goals Beyond Grass）

猝死防不勝防，甚至可以沒有徵兆。英國一名23歲足球員日前上場比賽，未料開賽不久，他突然倒地不起，被緊急送院搶救，惜終告不治。

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根據外媒報道，該名23歲男子Morgan Brick本身患有自閉症，效力當地一支身障足球隊「Gloucester City PAN」。周日（14日），他參加一場足球賽，惟開賽不久，便向裁判表示身體不適，隨後倒地昏迷。

教練見狀上前查看，發現他呼吸困難，隨機召喚救護車，在場人士亦使用AED機為其急救，直至救護車趕到現場將其送院，然而經2小時搶救後仍回天乏術，最終在當日下午離世，相信是死於心臟病發。

球隊所屬慈善機構「Goals Behind Grass」的首席執行官表示，死者患有自閉症，但平時身體健康，形容他是一個「可愛的夥伴」，愛開玩笑，亦相當熱愛運動。球隊在眾籌網站「GoFundMe」開設捐款頁面，希望為死者家屬眾籌，協助他們度過痛苦的時刻。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

他表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

心血管疾病有年輕化趨勢

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

隱性心臟病可致睡夢中猝死

養和醫院心臟科專科醫生陳良貴曾於TOPick撰文表示，隱性心臟病患者平日並無明顯徵狀，病徵可突然發生及來得嚴重，甚至可以在運動、駕駛、睡夢中毫無預警下猝死，令人措手不及。

隱性心臟病高危因素：

家族成員有相關心臟病病史，尤其家人60歲前已有心臟血管狹窄或心臟病問題；

吸煙；

體重過重；

三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）；

睡眠窒息症等

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責任編輯：羅嘉欣