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【公海遊】台灣2天團推第2位4折優惠　期間限定今明兩日報名

社會 07:00 2023/05/20

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（名勝世界郵輪旗圖片）

為推廣及吸引更多旅客以郵輪方式到高雄澎湖旅遊，名勝世界郵輪聯同臺灣觀光協會香港辦事處，於旺角 MOKO新世紀廣場首次舉行一連兩天「名勝世界郵輪帶您「郵」高雄澎湖」宣傳展覽。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤

即場報名指定名勝世界壹號2或3晚航次可享三重優惠，包括第2位四折優惠、客房升級及驚喜禮品，只限首50客房，先到先得。

名勝世界壹號是「海上度假遊輪」，為旅客提供獨特的體驗，包括由亞洲風味啟發的流行美食到精緻的國際美食，以及船上18間酒吧和餐廳提供各種特色菜式。

乘客可在星座劇院觀看世界級的國際表演、體驗海上電影之夜、參與主題娛樂活動和豐富的工作坊、參加驚險刺激的虛擬遊戲、或簡單地在羅馬泳池中暢泳及享用凱撒滑梯和按摩池。亦可在水療中心放鬆一天或，以及在船上精品店及免稅店享受購物樂等。

名勝世界郵輪帶您「郵」高雄澎湖展覽：

  • 地點：MOKO 新世紀廣場 MTR 中庭 (港鐵旺角東站 B 出口對出)
  • 日期：5月20日至21日 (星期六及日)
  • 時間：上午11時至下午8時
  • 即場報名三重優惠：
    • 首50客房可享第2位高達四折優惠
    • 客房升級優惠
    • 驚喜禮品

6 至 10 月航次 (啟德郵輪碼頭登船及離船)

  • 3 晚香港往高雄及澎湖 (逢星期日出發)
  • 2 晚香港往高雄 (逢星期三出發)
  • 2 晚香港週末海上遊 (逢星期五出發)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：陳梓蔚

 

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