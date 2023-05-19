【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得

無綫小花何依婷（Regina ）在TVB新劇《News新聞女王》中飾演佘詩曼的徒弟，她接受Topick訪問，直言對與對方合作十分緊張：「阿佘好好，她為了想大家變得熟絡，在開劇前會相約大家吃飯，希望拍攝時可以有熟絡的感覺，只要有她在，整件事很快投入。」

請教阿佘演戲心得

談到二人劇中有不少對手戲，問到Regina有否向阿佘請教演戲心得，她說：「我記得有一次我問她怎樣演繹喊戲，因為她演喊戲非常出色，她都有分享自己的技巧和怎樣準備自己的心情來拍那場戲。（今次在劇中有沒有喊戲？）有，我角色是一個情緒不太穩定的人，所以有時情緒也會很激動。」

▲ （陳慧安 攝）

角色內裏不簡單

提到在劇照中她坐在主播台上舉V拍照，看似很乖巧，對此她說：「角色表面她很像十分聽話，但其實心入面有自己的盤算，亦有想達到的事。（劇中想超越阿佘？）當然，有一個那麼厲害的人在前面，你就會想辦法做得更好，甚至想取代她，不過當然很難。」

她續指劇中有感情線，為辨公室戀情，惟劇情暫時不可透露，只表示大家一定會感到很驚喜。

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阿佘萬歲豪華飯盒

至於談到阿佘對各人非常疼錫，早前又煲湯給眾人，Regina說：「那次是全場一人一壺，起碼有幾十壺湯，昨日還有阿佘的愛心飯盒，她訂了每人一個飯盒，飯盒有龍蝦伊麵﹑鮑魚和花膠等，還有水果杯和涼茶，真的非常貼心。（拍戲以來吃過最豐富的飯盒？）對，大家也說笑若劇組每日飯盒都是這樣，不用開工也回來吃飯。」

另外，陳曉華﹑陳若思﹑郭柏妍﹑林正峰﹑王敏奕等人亦有出席拍攝宣傳片。

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記者：陳曉柔