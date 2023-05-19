【絲打圍佬】坤哥太太嫁雞隨雞積極融入香港生活　吳業坤分享Long-D不死秘訣

▲ 「坤哥」吳業坤分享Long-D不死秘訣。

「坤哥」吳業坤上《絲打圍佬》接受楊詩敏（蝦頭）和連詩雅的訪問，成為人夫的坤哥分享與日藉太太濱口愛子的相處之道，又大談維繫遠距離戀愛的不死秘訣。

吳業坤去年迎娶比他細4歲的日本女星濱口愛子，太太「嫁雞隨雞」，婚後移居香港並積極學習廣東話融入本地生活。

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太太隨坤哥移居

節目中，蝦頭大讚坤哥婚後變得成熟，坤哥則自爆太太看得懂中文訪問：「佢會問：『點解你嗰日咁講嘅？』我話：『平時同你講廣東話都唔明，點解你會知我講咩？』」

坤哥與太太平日使用日文溝通：「廢事講幾次佢先聽得明。」

坤哥透露太太之前從未來過香港，「第一次就畀咗我！其實佢都幾有勇氣，諗返起其實都幾感動。佢當時喺日本漸漸地發展佢嘅事業，做主播、綜藝節目，後來搵到佢嘅興趣做賽馬主播，喺日本已經認識好多人脈，不過都決定跟我過嚟。頭先你（蝦頭）話我變咗，佢為咗我咁大犧牲，我都多咗份責任，要改變一下。」

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▲ （《絲打圍佬》）

尚未適應香港生活

太太來港後暫未適應香港的生活，壓力大得曾經爆喊，「太家都知日本廁所係乾濕分離，香港廁所就偏細，企缸行出嚟會成地濕晒，啲衫又堆埋一邊，洗手盤又有好多嘢，佢覺得：『點解呢度可以咁亂？』佢第一次喊咗出嚟，佢同我講佢好唔慣。」

坤哥現在學懂洗澡後會抹腳，而平常亂放的衣服則由太太為他執拾，不過之後會被太太罵。

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Long-D不死秘訣

坤哥和太太於拍拖期間遇上疫情，曾試過半年未有見面，他分享Long-D不死秘訣，「一定要搵啲共同嘅時刻。我哋會同時睇Netflix，過時過節仲會一齊FaceTime碰杯、切蛋糕，保留儀式感。」

原來坤哥仲試過網購送禮品畀太太，刻意於送貨期間FaceTime，予對方一個大驚喜。

疫情令坤哥學懂珍惜，更令他萌生盡快結婚的念頭，「咁啱上年比較多私人時間，所以完咗自己人生大事先，安定咗再衝刺。」

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分享求婚過程

坤哥憶述求婚過程，「嗰陣我喺日本搵求婚餐廳，原來有好多Plan畀你揀。我問佢嗰日洗唔洗返工，不如著靚啲，佢之後同我講返佢估到（求婚）。」

當時坤哥扮肚痛並趁機換衫求婚：「之後侍應叫佢上2樓，佢都知道有啲嘢喇！」

坤哥單膝跪地送戒指求婚，太太隨即感動落淚，醒目的坤哥還預先購買拍片服務，為重要時刻留念。

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