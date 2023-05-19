【離奇命案】18歲少年逾億遺產剛到手即結婚突墮樓亡 死者母親質疑 : 有人謀財害命

▲ 18歲少年逾億遺產剛到手即結婚突墮樓亡 死者母親質疑 : 有人謀財害命

台灣發生離奇命案！一名剛年滿18歲的賴姓男高中生，因父親不久前離世，他於是成年不久便坐擁了約值5億台幣(1億2千7百萬港元)的龐大資產。豈料，資產手續才剛完成，他竟與相熟的房產經紀兒子登記結婚，並於同一日，即結婚2小時後墮樓身亡，資產變相將落入新婚伴侶之手。死者母親因此召開記者會並對2人關係產生質疑，強調兒子是異性戀，二人根本「連朋友都不是」，懷疑有人因覬覦兒子的財產，謀財害命。

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據台灣傳媒報導，18歲的賴姓男高中生近期繼承完爸爸約值億元的房地產後，便與他們認識10年的房產經紀的兒子夏男於5月4日出門辦理同性結婚，不過，兩小時後賴男卻離奇墮樓。面對丈夫及兒子於短短2個月內先後離世，賴母直指時至目前仍無法接受。至於兒子與夏男的關係，賴母則表示兩家認識10年以上，但夏男根本和兒子見面沒幾次，而且透露兒子曾因暗戀女同學而於校內接受輔導，因此絕不相信兒子會和對方同性婚。

賴母亦指控，事發當天早上7時，夏男以「我教你如何處理房地產」為由，要求兒子攜帶身分證件與他出門，入世未深的兒子卻不知就裡，被載到台中北屯區公所，辦理結婚登記。而且結婚登記才剛完成，兒子墮樓的消息便傳出，因此賴母懷疑是夏男將兒子載往自己住處，並要求兒子喝酒，繼而趁機在酒內下藥，等兒子昏迷，再將人推落陽台，製造自殺假象。

被控殺人的夏男現是以30萬元新台幣擔保，不過由於他已成為死者配偶，據了解，他依法可繼承一半的房產，另一半房產由賴母繼承。賴母於記者會上呼籲夏男放棄繼承財產，並要求檢察官依法聲請法院羈押，同時請法醫鑑定死者是否被外力強制墮樓。

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責任編輯：羅嘉欣