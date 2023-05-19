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【留學生活】內地美女來港讀書2年　力數5大優點︰吸引港漂願意留下

親子 18:08 2023/05/19

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有內地美女來港讀書2年，力數5大優點。

有人覺得香港應有盡有，也有人認為這裡生活節奏急速，壓力太大不宜居。一名來港讀書的內地女生在社交平台分享，力數香港的5大優點，令她有感在這地方生活好幸福，願意留下來。

該名內地女生早前在小紅書，以「留在香港生活其實真的好幸福」為題發帖，表示在港讀書兩年愈來愈習慣這裡的生活，她透露「香港吸引了我這樣的學生和港漂願意留下」的5個原因。

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【靚太廚房】開刀VS順產坐月飲食大不同　4大調理階段助媽媽恢復元氣

女性職場友好

職場有很多優秀的女性管理層，對女性有更多保障也更平等，沒有年齡焦慮和婚戀焦慮。她指出，「沒有人在乎年紀和催婚，一切都以能力評判。」

社交邊界感明確

香港人習慣有分寸的生活準則，辦事效率高，她認為香港「沒有複雜的社會關係，沒有其他人胡亂點評我的生活」。

世界美食及購物天堂

對於喜歡嘗試新事物的她來說，香港有很多可以打卡的稀奇古怪餐廳。同時，又是一個購物天堂，「從一線高奢到小眾潮牌都很齊全」，這也激勵了她要好好賺錢。而且她指香港網購方便，尤其有活動時可以省下不少錢。

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交通便利

相比於其他通勤1小時起的大都市，她更喜歡香港的「小」，去其他國家旅遊都方便，可以說走就走。

生活環境安全指數高

她認為香港的法律健全，日常外出在街，甚至港鐵站內，到處都是巡邏的警員，令她很有安全感高。

總括而言，她指香港是一個剛來會不適應，卻愈待愈令人愛上的地方。

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責任編輯︰王明芳

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