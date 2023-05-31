【中東旅遊】美斯加持利雅德古城　揭開沙特阿拉伯神秘面紗【內附連結】

▲ 沙特首都利雅德（Riyadh）早前因為球王美斯的外遊風波而備受關注，記者今次遠赴當地直擊當地神秘面紗。

以往去中東地區旅遊，不外乎杜拜或卡塔爾，再冷門一點可數到埃及和伊朗。不過隨着沙特阿拉伯於2019年開放旅遊簽證，全球旅客終於可踏足這個神秘大國，首都利雅德（Riyadh）更因為球王美斯的外遊風波而備受關注，記者今次遠赴當地直擊，親身感受沙特之美。

沙特阿拉伯王國（下簡稱沙特）是中東地理面積第二大的國家，擁有阿拉伯半島80%的領土。沙特作為世界上石油生產量及輸出量最高的國家，城市面貌相當多元，加上獨特豐富的歷史及文化，還有即將大力發展的旅遊業，成為最有前景的旅遊熱點之一指日可待。

▲ 利雅德的德拉伊耶（Diriyah），曾是沙特阿拉伯王國第一個首府，為當地的文化搖籃，並將繼續發展成為大型景點。（張頌婷攝）

沙特旅遊懶人包

入境沙特不算困難，可預先在網上申請旅遊簽證，只需30分鐘左右即可辦妥。現時未有直航直達，可在東南亞如曼谷或馬尼拉，轉乘沙特阿拉伯航空轉飛至各城市。

沙特是比較傳統保守的伊斯蘭國家，很多人關心安全及裝束，其實旅客可穿正常便服，女性亦不需包頭及穿黑色罩袍。雖然目測也有外地旅客照穿背心短褲，但為尊重當地民俗，最好不要露膊及膝蓋，盡量穿得鬆身不顯露綫條。

當地天氣極為炎熱，中午時份氣溫可達40度，加上陽光猛烈乾旱，很多店舖都在下午4時後才營業直至深夜，常見食店開至凌晨一兩點。交通方面比較依賴的士及Uber，雖然司機未必懂英語，但服務及體驗令人滿意，很少出錯。不過最好還是在網上平台KKday事先預約旅遊活動，包車點到點接送，安心又方便。

▲ 拉伊耶是昔日阿拉伯人的重要聚居地，佔地很廣，而且有上上落落的路段，建議下午後才來，參觀會較輕鬆。（張頌婷攝）

必訪夢幻世遺景點

首都利雅德城市發展蓬勃，市內有不少高樓大廈、酒店及大型商場，因此想體驗最傳統的沙特文化，可到人氣景點德拉伊耶（Diriyah）。距離市中心約20公里，建於1446年，是首個沙特王國的誕生地，遺迹保留昔日的泥磚建築，更於2010年被列為聯合國教科文組織世界遺產。球王美斯於5月到訪沙特時，也有前往觀光。

德拉伊耶是重點旅遊勝地，分為餐飲區Bujairi Terrace及舊城遺迹區At-Turaif。前者集合逾20間國際餐飲品牌，包括耳熟能詳的COVA、紐約早餐女皇Sarabeth's、米芝蓮粵菜HAKKASAN等，裝潢充滿異國風情，亦偏向高消費，但開放式的戶外環境開揚舒適，建議可遊覽過後來進餐。

▲ Bujairi Terrace有多間裝修精緻的Fine Dining餐廳，可預留時間進餐。（張頌婷攝）

潛入神秘黃土迷城

At-Turaif則是經過翻新後的古城區，泥黃色不規則型的建築物，雖然不少只剩下牆身，但走在其中，如身在電影場景，超現實得來亦很夢幻。古城曾有皇室入住的宮殿、防守堡壘、清真寺、學堂、市集等，現已面目全非，需要靠旅客自己想像。

整個古城如迷宮一樣，而且沒有清晰的地圖及指引，要自行探索確實有點困難。建議先去第一站遊客中心，了解當中的歷史及地形。城中共有3個室內博物館，解說皇室家族故事及展示文物，亦是可以涼涼冷氣的避暑處。迂迴曲折的小巷及房間，蘊藏着講述古時的行政、商業、教育、宗教等資訊及展品，尋寶般相當好玩。入面亦有Cafe，可以坐在古城中休憩歎茶，極有氣氛。

因為老城佔地極大，但部分範圍仍未完工，加上沒參觀路綫，記者走在內有點迷失。可以試試即場預約導賞團，由當地人士帶領兼講解，相信會更加有趣。而且絕對要下午時份才到訪，白天在凶狠的陽光下曝曬，體驗會大打折扣。

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Diriyah

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開瓶器摩天觀景台

回到現實的鬧市之中，不妨登上利雅德之巔-王國中心（Kingdom Centre）。此摩天大樓共有99層、高302米，在2002年完工時曾是沙特第一高樓。其開瓶器的中空造型，更成為全球建築外觀有空洞的第三高建築。由美國建築師Ellerbe Becket操刀，頂部的設計靈感源自悉尼大橋及巴黎艾菲爾鐵塔。

王國中心的底層設有商場，有各大國際名牌進駐，亦有四季酒店、私人高級公寓及辦公室。重點在於大廈頂部的觀景台Sky Bridge，長65米的行人天橋，可在約300米的高空中遠眺兩邊的城市天際綫，以及城內著名的地標。雖然觀景台本身沒有太多玩意，但走在拱形的天橋之上，甚有在半空行貓步的感覺，極為壯觀。

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Kingdom Centre

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO均需簽證入境，電子費用為SAR535（約1,118港元），包強制健康保險費用，可於網上即時申請（visa.visitsaudi.com）；落地簽證費用SAR480（約1,003港元）

貨幣： 1沙特里亞爾（Riyal）約兌2港元

機票：沙特阿拉伯航空由曼谷來回利雅德，票價約950美元起（約7,447港元）

鳴謝： KKday、沙特阿拉伯旅遊局

「遊走沙特阿拉伯」網址：bit.ly/3BrOohB

記者：張頌婷