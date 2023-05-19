【偷食疑雲】人妻誕綠眼睛女兒被質疑有外遇 DNA證清白結局神反轉

▲ 原來關奶奶事。

國外一名人妻發帖指，自己兩個月前生下女兒，但女兒竟然擁有綠眼睛，因為全家都沒有人眼球是綠色的，因而引發軒然大波，被家人懷疑她出軌！後來結局神反轉。

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綜合外媒報道，一名女網友在論壇Reddit上發文，指家中發生「滴血認親」戲碼，因為生下綠眼睛的女兒令奶奶頗有微詞，不過丈夫非常信任她，為求清白，人妻帶寶寶跟丈夫去做DNA親子鑑定，鑑定結果確認寶寶是親生的，但卻意外發現偷食的其實是奶奶。

原來29年前奶奶曾經外遇，人妻的丈夫是奶奶跟外遇所生，女兒的眼睛顏色有可能是遺傳丈夫的生父，因此才會跟家族中所有人的眼睛顏色都不一樣。

人妻的丈夫知道後，非常生氣，正考慮將事件告訴爸爸，但又怕毀了全家，所以到發文尋求網友的建議。

有網友指奶奶當初疑神疑鬼，想不到暴露的卻是自己偷食的秘密，也有網友說奶奶「當初應該保持沉默的」。另一名網友則說，以後奶奶再問妳為什麼寶寶是綠眼睛，就把問題丟回去反問奶奶吧。

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責任編輯︰王明芳