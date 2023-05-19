  • 30°C
香港時間 : 2023519日 (週五) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【偷食疑雲】人妻誕綠眼睛女兒被質疑有外遇 DNA證清白結局神反轉

親子 18:09 2023/05/19

分享：

分享：

熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

原來關奶奶事。

國外一名人妻發帖指，自己兩個月前生下女兒，但女兒竟然擁有綠眼睛，因為全家都沒有人眼球是綠色的，因而引發軒然大波，被家人懷疑她出軌！後來結局神反轉。

最新影片推介:

靚太廚房
【靚太廚房】開刀VS順產坐月飲食大不同　4大調理階段助媽媽恢復元氣

綜合外媒報道，一名女網友在論壇Reddit上發文，指家中發生「滴血認親」戲碼，因為生下綠眼睛的女兒令奶奶頗有微詞，不過丈夫非常信任她，為求清白，人妻帶寶寶跟丈夫去做DNA親子鑑定，鑑定結果確認寶寶是親生的，但卻意外發現偷食的其實是奶奶。

原來29年前奶奶曾經外遇，人妻的丈夫是奶奶跟外遇所生，女兒的眼睛顏色有可能是遺傳丈夫的生父，因此才會跟家族中所有人的眼睛顏色都不一樣。

人妻的丈夫知道後，非常生氣，正考慮將事件告訴爸爸，但又怕毀了全家，所以到發文尋求網友的建議。

有網友指奶奶當初疑神疑鬼，想不到暴露的卻是自己偷食的秘密，也有網友說奶奶「當初應該保持沉默的」。另一名網友則說，以後奶奶再問妳為什麼寶寶是綠眼睛，就把問題丟回去反問奶奶吧。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

家庭關係 家庭教育 網絡熱話 出軌

最高瀏覽

張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲　Nel Nel頻被「走數」陷財困
22:43 2023/05/18
張學潤住所燒炭自殺身亡終年59歲　Nel Nel頻被「走數」陷財困
張學潤最後一次公開露面神情有異　Nel Nel生前最後發文令人心痛
今日 10:10
張學潤最後一次公開露面神情有異　Nel Nel生前最後發文令人心痛
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治
15:34 2023/05/17
【恐怖意外】父子搭升降機突急升　男童墮槽底致重傷送院不治