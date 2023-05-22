【明星衣著】姜濤至愛穿山本耀司oversized男裝　伊藤英明當男模加持

▲ 姜濤（左）最近出席各大公開場合都是穿上Yohji Yamaoto的春夏系列，圖右是伊藤英明，相信大家不會對他陌生。（圖片品牌提供）

早前歌手姜濤生日，整個銅鑼灣萬人空巷，蔚為奇觀，正印謂人紅是非多，他的一舉一動自然成為大家的焦點，那麼他的個人品味又如何？暫時不得而知，但好肯定的是最近他每次登上舞台都穿上Yohji Yamamoto的服裝，與這位日本時裝大同步呼吸。

當代日本3大時裝巨頭，Issey Miyake（三它一生）去年因病逝世，僅餘Comme des Garcons的Rei Kawakubo（川久保玲）和Yohji Yamamoto（山本耀司）發光發熱，但不要小覷後者年事已高（79歲），鍾情黑色的他在設計和品牌開發的範圍上仍然愈做愈起勁，例如準備為加拿大歌手The Weeknd設計巡迴演唱會服裝。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時於去年7月推出與不同品牌和藝術家合作，只供網上購買的Wildside Yohji Yamamoto系列，除了尋求更多設計上的可能性外，箇中的原因還不是希望吸引更多新生代喜用網上購物的消費者。

不過，說到底，鍾情大師設計的男生，聚焦點還是落在男裝主線Yohji Yamamoto Pour Homme系列身上，一直希望以黑色來表達叛逆精神的他，今季在西裝和外套上分別印上「What are you made of?」、「Shitty Life」或「I'm so bored with rules」的字句，如像粉筆字般的帶出日本精巧的印花技術。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外，都上「色情風暴」的西裝外套，面料更獨家應用了Triacetate Polyester（三醋酸酯）縫製，這一種面料由樹木的木漿與醋酸混合製造，既環境的同時，亦有著抗皺、懸垂性好及易於打理，加上著光澤感、垂墜感和配合大師服裝一貫的oversized剪裁，令堅持主線服裝上所有生產程序都是Made in Japan的他，仍然在日本時裝界有著最叫人推崇的地位。

產品查詢：3462 2468

記者：何偉雄