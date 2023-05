【明星衣著】姜濤至愛穿山本耀司oversized男裝　伊藤英明當男模加持

▲ 姜濤(左)最近出席各大公開場合都是穿上Yohji Yamaoto的春夏系列,圖右是伊藤英明,相信大家不會對他陌生。(圖片品牌提供)

早前歌手姜濤生日,整個銅鑼灣萬人空巷,蔚為奇觀,正印謂人紅是非多,他的一舉一動自然成為大家的焦點,那麼他的個人品味又如何?暫時不得而知,但好肯定的是最近他每次登上舞台都穿上Yohji Yamamoto的服裝,與這位日本時裝大同步呼吸。

當代日本3大時裝巨頭,Issey Miyake(三它一生)去年因病逝世,僅餘Comme des Garcons的Rei Kawakubo(川久保玲)和Yohji Yamamoto(山本耀司)發光發熱,但不要小覷後者年事已高(79歲),鍾情黑色的他在設計和品牌開發的範圍上仍然愈做愈起勁,例如準備為加拿大歌手The Weeknd設計巡迴演唱會服裝。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時於去年7月推出與不同品牌和藝術家合作,只供網上購買的Wildside Yohji Yamamoto系列,除了尋求更多設計上的可能性外,箇中的原因還不是希望吸引更多新生代喜用網上購物的消費者。

不過,說到底,鍾情大師設計的男生,聚焦點還是落在男裝主線Yohji Yamamoto Pour Homme系列身上,一直希望以黑色來表達叛逆精神的他,今季在西裝和外套上分別印上「What are you made of?」、「Shitty Life」或「I'm so bored with rules」的字句,如像粉筆字般的帶出日本精巧的印花技術。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

此外,都上「色情風暴」的西裝外套,面料更獨家應用了Triacetate Polyester(三醋酸酯)縫製,這一種面料由樹木的木漿與醋酸混合製造,既環境的同時,亦有著抗皺、懸垂性好及易於打理,加上著光澤感、垂墜感和配合大師服裝一貫的oversized剪裁,令堅持主線服裝上所有生產程序都是Made in Japan的他,仍然在日本時裝界有著最叫人推崇的地位。

產品查詢:3462 2468

記者:何偉雄