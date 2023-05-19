【非法勞工】入境處展開4日反黑工行動　共拘16人當中2男持假身份證

▲ 入境處展開4日反黑工行動，共拘16人。（入境處提供）

入境事務處本周一（15日）至昨日（18日）一連四日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」，及連同香港警務處執行的「風沙行動」。行動中共拘捕14名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

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反非法勞工行動中，入境處派員搜查了75個地點，包括停車場、工業大廈、裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店鋪，共拘捕9名懷疑非法勞工及兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3男6女，年齡介乎28至51歲。當中1男2女持有「行街紙」。同時，兩名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為1男1女，年齡分別為38及51歲。

▲ （入境處提供）

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水嘉富坊及新運路共拘捕5名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，分別為4男1女，年齡介乎26至49歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括化妝品、日用品及護膚品。

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責任編輯：陳麗娜