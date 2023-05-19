【電話騙案】留澳內地女學生接假公安電話　遭脅迫做「特務」假扮被綁架

▲ 西九龍總區介紹案情

警方昨日(18日)接獲1名內地男子到旺角警署報案，稱在內地收到他人發出的視頻，關於其在澳洲留學的22歲胞妹，被綑綁在香港一個不知名地方，視頻顯示其胞妹手臂被利刀割傷，對方聲稱其妹在他們手上，騙徒索取1400萬元人民幣。男子較早時聯絡澳洲的執法機構求助，得知其妹已到了香港，西九龍總區重案組於是接手調查。

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西九龍刑事部(行動)鍾雅倫警司表示，經調查後確定女事主在本月(14日)入境香港，翻查大量閉路電視，鎖定女事主和另一名中國籍女子在大角咀一間酒店。探員趕抵破門後，發現女事主和一名持中國護照的23歲女子，女事主手臂有傷痕，另一女子並無受傷，探員在房中發現一把刀和綑綁的工具，得悉2人是電話騙案中受害人，在澳洲讀同一間大學修讀經濟科，事前雙方並不認識，在本年3至4月收到自稱中國公安來電，指她們涉及洗黑錢案，要求將錢存入銀行戶口以證清白，兩人受騙後向家人訛稱澳洲學校需要230萬元澳幣(約1200萬元港幣)和60萬元人民幣以證明學位人士資格 ，最後家人把款項存入騙徒戶口。其後騙徒更稱要招募2人作「特務」，指示來港會合，並訛稱報案人妹妹的父親涉及犯罪活動，進一步誘騙她們假裝被綁架，從而引出背後犯罪集團人物。幸好警方尋獲2人，因為按騙徒之「劇本」，稍後2名女事主需注射聲稱毒藥誘使家人更加相信她們。警方會繼續與內地公安及澳洲執法部門聯絡調查，暫時未有騙徒被捕。

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記者：曾秋文