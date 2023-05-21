  • 31°C
香港時間 : 2023521日 (週日) 17:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【23條立法】林定國：不會有不合理限制　無理由「倒自己米」

政治 16:12 2023/05/21

分享：

分享：

熱門 張學潤 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司司長林定國表示，香港是堅持法治的社會，尊重人權自由，因此《基本法》23條立法時一定會堅持法治原則，在維護國安及保障人權自由中取得平衡，不會有不合理的限制，「沒有倒自己米。」

林定國接受電台訪問時提到，20多年前因種種原因，政府未能就23條立法，形容當時社會環境或某些言論令人感到焦慮，不過，林定國認為有時是「杯弓蛇影」，反問為何聽到兩個數字就感到緊張，強調社會不可以負面情緒，掩蓋理性分析的重要性。

林定國表示，有初步方案後會向市民解說，從市民關注的地方入手，直接回應市民的擔憂。

罵「無能司長」不會被捕

港區國安法實施3年，林定國認為，需累積經驗，通過實例讓社會了解拘捕和定罪準則，他舉例指，正常市民不會在天星碼頭高叫「香港獨立」，但罵他是「無能的律政司司長」則不會被捕，絕大部分正常市民毋須擔心不能表達批評意見。

林定國又指，過去數年發生的社會事件，參與的人不一定是年輕人，認為外界毋須劃分年輕人為特別群體，否則很不公道。

至於移民，林定國表示，尊重每個人的決定，最重要是要為自己的選擇承擔後果，只要找到方向和目標，令自己開心，「個個都祝福。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

梁愛詩：基本法23條立法後仍要落實國安保障 相信一國兩制2047年後無需改變
14:41 2020/12/04
梁愛詩：基本法23條立法後仍要落實國安保障 相信一國兩制2047年後無需改變
李家超：難在本屆立法會任期內完成基本法23條立法
15:07 2021/03/17
李家超：難在本屆立法會任期內完成基本法23條立法
【法律論壇】法工委副主任張勇促港府儘早完成基本法23條立法
11:43 2021/07/05
【法律論壇】法工委副主任張勇促港府儘早完成基本法23條立法
【特首答問】林鄭：基本法23條一定要「立得好」　難以在6月前三讀通過
13:35 2022/01/12
【特首答問】林鄭：基本法23條一定要「立得好」　難以在6月前三讀通過

你可能感興趣

梁愛詩：基本法23條立法後仍要落實國安保障 相信一國兩制2047年後無需改變
14:41 2020/12/04
梁愛詩：基本法23條立法後仍要落實國安保障 相信一國兩制2047年後無需改變
李家超：難在本屆立法會任期內完成基本法23條立法
15:07 2021/03/17
李家超：難在本屆立法會任期內完成基本法23條立法
【法律論壇】法工委副主任張勇促港府儘早完成基本法23條立法
11:43 2021/07/05
【法律論壇】法工委副主任張勇促港府儘早完成基本法23條立法
一國兩制 社會矛盾 港區國安法 國安法 林定國 律政司 香港 廿三條立法 基本法 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【昔日女神】54歲彭羚飛英國為黃偉文慶生　髮量稀薄成焦點網民嘆 : 歲月無情【附生髮貼士】
13:35 2023/05/20
【昔日女神】54歲彭羚飛英國為黃偉文慶生　髮量稀薄成焦點網民嘆 : 歲月無情【附生髮貼士】
【恐怖意外】4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息亡　3職員只顧玩電話釀悲劇
10:29 2023/05/20
【恐怖意外】4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息亡　3職員只顧玩電話釀悲劇
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究
今日 11:14
【恐怖燙傷】8歲女快餐店被熱咖啡淋頭　二級燙傷恐毀容父網上尋人追究