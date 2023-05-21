【23條立法】林定國：不會有不合理限制　無理由「倒自己米」

▲ 律政司司長林定國。（資料圖片）

律政司司長林定國表示，香港是堅持法治的社會，尊重人權自由，因此《基本法》23條立法時一定會堅持法治原則，在維護國安及保障人權自由中取得平衡，不會有不合理的限制，「沒有倒自己米。」

林定國接受電台訪問時提到，20多年前因種種原因，政府未能就23條立法，形容當時社會環境或某些言論令人感到焦慮，不過，林定國認為有時是「杯弓蛇影」，反問為何聽到兩個數字就感到緊張，強調社會不可以負面情緒，掩蓋理性分析的重要性。

林定國表示，有初步方案後會向市民解說，從市民關注的地方入手，直接回應市民的擔憂。

罵「無能司長」不會被捕

港區國安法實施3年，林定國認為，需累積經驗，通過實例讓社會了解拘捕和定罪準則，他舉例指，正常市民不會在天星碼頭高叫「香港獨立」，但罵他是「無能的律政司司長」則不會被捕，絕大部分正常市民毋須擔心不能表達批評意見。

林定國又指，過去數年發生的社會事件，參與的人不一定是年輕人，認為外界毋須劃分年輕人為特別群體，否則很不公道。

至於移民，林定國表示，尊重每個人的決定，最重要是要為自己的選擇承擔後果，只要找到方向和目標，令自己開心，「個個都祝福。」

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責任編輯：林曉君