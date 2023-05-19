【周末優惠】滴露全港免費派消毒用品 即睇邊度有得拎
社會 18:55 2023/05/19
滴露和網上二手買賣平台Carousell合作，由5月20日開始連續兩個星期六日，於唔同區的地鐵站出口附近派發消毒用品。
只要證明是Carousell 用戶，已like & follow 滴露Facebook 及Intagram page ，就可以隨機獲得滴露產品乙支。產品送完即止。
日程與地點︰
20/5 12:30-5:30pm
📍銅鑼灣地鐵站E出口
📍葵芳地鐵站D出口
📍沙田地鐵站B出口
21/5 12:30-5:30pm
📍銅鑼灣地鐵站E出口
📍旺角地鐵站E1出口
📍沙田地鐵站B出口
27/5 12:30-5:30pm
📍旺角地鐵站E1出口
📍銅鑼灣地鐵站E出口
📍葵芳地鐵站D出口
28/5 12:30-5:30pm
📍旺角地鐵站E1出口
📍沙田地鐵站B出口
📍葵芳地鐵站D出口
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責任編輯：李梓𨭎