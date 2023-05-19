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【周末優惠】滴露全港免費派消毒用品　即睇邊度有得拎

社會 18:55 2023/05/19

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熱門 全民造星V 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（滴露 fb圖片）

滴露和網上二手買賣平台Carousell合作，由5月20日開始連續兩個星期六日，於唔同區的地鐵站出口附近派發消毒用品。

只要證明是Carousell 用戶，已like & follow 滴露Facebook 及Intagram page ，就可以隨機獲得滴露產品乙支。產品送完即止。

日程與地點︰

20/5 12:30-5:30pm 
📍銅鑼灣地鐵站E出口 
📍葵芳地鐵站D出口 
📍沙田地鐵站B出口 


21/5 12:30-5:30pm 
📍銅鑼灣地鐵站E出口 
📍旺角地鐵站E1出口 
📍沙田地鐵站B出口 


27/5 12:30-5:30pm 
📍旺角地鐵站E1出口 
📍銅鑼灣地鐵站E出口 
📍葵芳地鐵站D出口 


28/5 12:30-5:30pm 
📍旺角地鐵站E1出口 
📍沙田地鐵站B出口 
📍葵芳地鐵站D出口 

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：李梓𨭎

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