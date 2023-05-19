【周末優惠】滴露全港免費派消毒用品　即睇邊度有得拎

▲ （滴露 fb圖片）

滴露和網上二手買賣平台Carousell合作，由5月20日開始連續兩個星期六日，於唔同區的地鐵站出口附近派發消毒用品。

只要證明是Carousell 用戶，已like & follow 滴露Facebook 及Intagram page ，就可以隨機獲得滴露產品乙支。產品送完即止。

日程與地點︰ 20/5 12:30-5:30pm

📍銅鑼灣地鐵站E出口

📍葵芳地鐵站D出口

📍沙田地鐵站B出口

21/5 12:30-5:30pm

📍銅鑼灣地鐵站E出口

📍旺角地鐵站E1出口

📍沙田地鐵站B出口

27/5 12:30-5:30pm

📍旺角地鐵站E1出口

📍銅鑼灣地鐵站E出口

📍葵芳地鐵站D出口

28/5 12:30-5:30pm

📍旺角地鐵站E1出口

📍沙田地鐵站B出口

📍葵芳地鐵站D出口

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李梓𨭎