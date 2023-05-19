【殺校潮】教育局臨時拒批特別視學　溥仁小學校友校董批局方未予翻身機會

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黃大仙獻主會溥仁小學差1人才達開班要求，校長早前指已申請「特別視學」爭取開班，但於原訂視學日期前接獲教育局通知拒絕申請，未有說明原因。該校校友校董批評教育局如同未審先判。

該校校友校董及校友會主席彭少芳指，校方4月20日向教育局申請特別視學，局方回覆「未必批」，及後就知會校方視學日期。但教育局於原定視學開始當日，回覆不接受申請。

她稱，校方一直為視學作準備，覺得局方此舉猶如「只告訴你考試不合格，但不解釋原因」，令老師努力如同「跌落大海」。她又批評，教育局只看數字，未有實際了解該校情況，如考慮學校對有特殊學習需要兒童（SEN）的支援。「局長說教育從幼稚園開始，SEN兒童若不從小訓練，日後如何融入主流學校。」

她指校友和家長明（20日）將到樂富向教育局局長蔡若蓮請願，希望她能了解學生實際需要和學校的貢獻。

教育界立法會議員朱國強就指，覺得教育局做法不合理，質疑是否只是「走個程序」，為何要浪費校方時間。

教育局回應查詢指，學校如申請特別視學，教育局會考慮學校提交的自我評估報告及其憑證，學校的整體表現須達到「良好」或以上的水平， 方可獲批進行特別視學。如學校不獲批進行特別視學，學校將不可再次參加「小一入學統籌辦法」。局方會繼續與有關學校緊密溝通，為學校提供適切的支援和協助。

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記者：李梓𨭎