【港區國安法】林新強提醒香港法官面對美方「雙標炮火」　要銘記司法誓言

▲ 林新強提醒，香港法官面對美方「雙標炮火」要銘記司法誓言。（林新強FB圖片）

美國國會轄下國會及行政當局中國委員會（CECC），上周發表報告建議制裁29名港區國安法指定法官。法律界立法會議員林新強形容，報告是公然以制裁恐嚇香港法官，干預香港司法獨立審判行為，認為香港司法制度正面臨前所未有的挑戰，提醒香港司法界面對美國的「雙標炮火」時，法官更應銘記司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，捍衛香港法制。

宣誓神聖莊嚴 非普通「食生菜」

林新強指出，香港每一位法官獲委任後，都必須作出司法誓言︰

本人就任中華人民共和國香港特別行政區法院法官，定當擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，奉公守法，公正廉潔，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義，為香港特別行政區服務。

他強調，宣誓是神聖莊嚴的，「不是普通『食生菜』。」法官擁有司法的權力，同時更有擁護《基本法》，維護法制的責任。這份責任不只是說在口中，更要銘記在心中，見於行動中。

林新強續指，港區國安法已成為香港法律的一部分，香港法官自當不偏不倚，公平正義地依照法審案，才不會辜負市民對香港司法制度的信任和倚賴。「這是法官的光榮責任。」

林批評美國國會雙重標準，指美國有一系列比香港更損害人權的國家安全法例。例如徵用民兵鎮壓示威的《民兵法》（1792）；對付外國間諜和恐怖分子的《外國敵人法》（1798）、《間諜法》（1917）、《外國代理人登記法》（1938）、《國家安全法》（1947）、《國土安全法》（2002）等；以反恐為名竊聽公民的《美國愛國者法案》（2001）、《美國自由法》（2015）；以及未經審訊無限期拘禁公民的《國防授權法案》（2012）。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君