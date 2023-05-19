【搶人才】高拔陞下月3日到悉尼招募澳洲醫生　年薪85萬至逾200萬元　

▲ 醫管局6月3日到悉尼舉辦醫生招聘日「搶人才」。（醫管局facebook）



醫管局總裁高拔陞早前預告，下月再到澳洲「搶人才」。醫管局在社交平台公布，高拔陞下月3日拉隊到悉尼舉辦醫生招聘日，向當地醫生講解透過有限度註冊、特別註冊等途徑回港執業，以及在本港專科培訓機會，歡迎所有澳洲醫生及醫科生參加。

局方指，繼早前於英國舉行招聘日，即將飛往澳洲招募更多非本地培訓醫生到香港加入醫管局工作，歡迎所有醫科生、醫科實習生、受訓醫科生及專科醫生參加，將會即場在現場及綫上為合資格參加者提供工作機會。

醫管局在宣傳海報指出工作特點，稱相關工作穩定及薪酬吸引，年薪可達162,131澳元至388,272澳元，相當於近84.4萬港元至202.1萬港元；香港採用簡單低稅制，薪俸稅的標準稅率為15%；福利優厚，每年享有25天有薪年假。工作發展方面，除了有專科培訓機會，更有清晰途徑邁向正式本地註冊。

招聘日詳情：

地點：Level 1 Rooms 5 & 6, Hilton Sydney, 488 George Street, Sydney, 2000, Australia

時間：早上9:45至下午17:00 （悉尼時間）

形式： 現場及線上 (Zoom link)

出席代表：醫管局行政總裁高拔陞、醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏醫生



▲ 醫管局6月3日到悉尼舉辦醫生招聘日「搶人才」。（醫管局facebook）

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責任編輯：吳雋妍