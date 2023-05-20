【昏迷女童】7歲天瑜接受中醫針灸3年來首次眨眼 爸爸心情激動：感覺她在四處張望

▲ 影片截圖

7歲女童周天瑜因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，手術時出現醫療事故，昏迷卧床至今，周爸爸一直在社交平台更新女兒情況，天瑜日前再度接受中醫針灸治療，除針對水腫問題外，亦在天瑜眼皮附近進行針灸，希望能改善天瑜的眼皮活動能力。在中醫針灸下，天瑜3年來首次眨眼，爸爸心情激動，直言感覺她在四處張望。

影片推介：

天瑜爸爸昨（19日）上載天瑜進行中醫針灸的影片，爸爸稱，「對於我們來説，眨眼是最自然和輕鬆的動作，但對於天瑜來説，她在三年前就已經失去了這個能力。」

從影片可見，天瑜在接受針灸兩日後，眼睛亦有微轉動，爸爸激動表示，這是天瑜3年來首次眨眼，

看上去絕不像以前的那種神經跳動，，眼神有力，感覺她是在四處張望。

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天瑜爸爸稱，天瑜三年前已失去眨眼能力，為了防止她的雙眼乾澀，每隔一、兩小時，便替她滴上眼睛滋潤液和保濕啫喱，還要以保鮮膜封蓋眼皮，形容此舉如「讓她與世隔絕」。天瑜爸爸希望女兒於配合中醫針灸下，情況可以繼續改善，讓天瑜可以從新探索世界，慢慢步向康復之路。

天瑜早前得到瑪麗醫院有關部門的允許，在醫護人員的協助下，並在5月5日促成一次中醫治療。日前再度接受中醫針灸治療，除繼續針對水腫問題外，亦在天瑜眼皮附近施針，希望能改善天瑜的眼皮活動能力。

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責任編輯︰王明芳