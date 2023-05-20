【恐怖意外】4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息亡　3職員只顧玩電話釀悲劇

▲ 4歲女童遭充氣城堡繩索纏頸窒息。（iStock圖片，非涉事充氣城堡）

烏克蘭日前發生一宗悲劇，一名4歲女童在遊樂園中的充氣城堡玩耍期間，不慎遭繩索纏頸，現場3名工作人員只顧玩電話，未有留意到發生意外，女童最終不幸死亡。

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綜合外媒報道，事發於5月13日，一名母親帶著4歲女兒瓦萊里婭（Valeria）到尼古拉耶夫市一處遊樂園玩耍，當母親打算離開時，女兒拜託她再玩3分鐘，於是母親便到家長區等候，但卻遲遲沒等到女兒回來。

母親察覺有異，趕緊請工作人員幫忙尋找，結果發現女兒遭充氣城堡的繩索纏住，本以為女兒只是一時昏迷，但怎樣也叫不醒，其他遊客見狀也前來幫忙，有人朝女童潑水，亦有人為其進行人工呼吸，可惜當救護車抵達後，醫護人員確認女童已經死亡。

警方指，經初步判斷，女童被充氣城堡上的繩索纏住窒息而亡，而現場3名負責看顧兒童的工作人員當時竟只顧著玩電話，結果釀成悲劇，充氣城堡的負責人目前已經被警方拘留，接受調查。

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責任編輯：羅嘉欣