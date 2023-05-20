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關楚耀宣布求婚成功　與網紅空姐Joann拉埋天窗：我娶愛情

娛樂 10:25 2023/05/20

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關楚耀結婚！現年32歲的關楚耀在5月20日於個人社交平台，上載兩張照片，一張是與女友Joann的合照、一張是99朵玫瑰上放鑽戒的照片，他寫道：

最後，她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞
She said YES 💍!! and it’s forever 🪐❤️

關楚耀與Joann拍拖6年，未婚妻年紀較關楚耀年輕11年，她是位空姐網紅，在社交平台不是發放靚相，當中不乏周遊列國的旅行照。

    點擊圖片放大
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當中曾引來討論是去年情人節，關楚耀向女友送錢，當時Joann在社交網上載兩個限時動態，先是拿住泰式奶茶拍照，寫道︰「今日個天同我心情一樣咁靚」，之後另一個動態是她的大髀上有兩大疊一千蚊紙，寫道︰「Waaaaa諗住簡簡單單食餐飯，佢突然拎個信封出嚟，『情人節快樂』我以為佢寫咗一疊情信。」還有︰「任何玫瑰花都不及任你花，隨便花」、「錫女朋友的男人會發達」。

雖然愛得夠「土豪」如此，但關楚耀與Joann過往一直沒公開合照，今次宣布求婚成功，二人才首次在社交平台合照，而第一次齊放閃便是報大喜訊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

關楚耀 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話 KOL

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