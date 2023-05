關楚耀宣布求婚成功　與網紅空姐Joann拉埋天窗：我娶愛情

關楚耀結婚!現年32歲的關楚耀在5月20日於個人社交平台,上載兩張照片,一張是與女友Joann的合照、一張是99朵玫瑰上放鑽戒的照片,他寫道:

最後,她嫁給了愛情💕我也娶了愛情💞

She said YES 💍!! and it’s forever 🪐❤️