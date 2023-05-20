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【一死一傷】男網紅用刀片插傷妻子眼睛　畏罪割腕自殺身亡

健康 10:56 2023/05/20

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男網紅用刀片插傷妻子眼睛，畏罪割腕自殺身亡。（iStock圖片）

男網紅疑用利器傷妻後，再畏罪自殺亡！內地河南省有一名32歲的男網紅因與妻子發生爭執，氣憤之下更用刀片將妻子雙眼插傷，據了解，妻子送院後需摘除1顆眼球，而涉事的網紅事後被人發現於離家3公里外的地方割腕自殺亡。

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根據內地傳媒報導，一位名為「開著五菱去越野（亮子）」因長期駕著一輛車越野挑戰內地多個「網紅坡」，而走紅，目前帳號更有約9萬名粉絲關注。事發當日為周三（17日），亮子與妻子在家因瑣事發生爭執，期間有人疑「火遮眼」，一怒之下隨手拎起一枝鋸條戳向妻子雙眼，再驅車離開。亮子的屍體其後於同日下午4時，在離家3公里外地方被發現，據了解，他因闖禍後感到內疚，於是割腕自殺。

涉事男網紅疑用利器傷妻後，再畏罪自殺亡。(網上圖片)

據亮子的友人表示，亮子的妻子因受傷嚴重，需摘除一個眼球，目前仍在住院療養中。至於二人的相識經過，姓田的男友人則透露受傷的妻子其實是亮子的第二任妻子，兩人於2019年舉辦婚禮，亮子過去經常會帶他妻子一起外出直播，在直播中，亮子與他妻子是姐弟相稱，兩人經常會因直播效果和話術發生爭執。

當地警方目前已介入調查；據報導，亮子的社交帳號目前已設為私密帳號，需要關注請求經帳號主體通過後，才能查看曾經發布的影片作品。據相關平台記載，該帳號曾在5月14日開過一場直播。

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責任編輯：羅嘉欣

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