【易通行】城隧明晨實施易通行半小時前會封路　運輸署將加派人手協助

不停車繳費服務「易通行」明日(21日)清晨5時將在城門隧道實施，運輸署署長羅淑佩今日(20日)在電台表示，青沙管制區實施「易通行」近2周，每日約有6萬車流，與以前相若，駕駛人士對新措施接受程度高，至今接獲逾50宗投訴。

羅淑佩稱，透過青沙管制區的實施經驗，留意到有部分車主駛經停用的收費亭時仍不自覺收慢，更有巴士車長不記得要駛至左線上落客，駛到中間才記起而突然停車造成危險，已通知巴士公司再三要求要加強訓練。她相信城隧實施後會有相同程況，會加派人手提醒。

投訴方面，她稱實施初期首3日投訴數字較多，目前共有50多宗，以每日6萬車流計，「萬中可能先有一個」。有投訴包括駕駛者1分鐘內被收2次隧道費，調查後發現是隧道公司人員核對時重覆收費，已要求隧道公司注意。

她強調，除車輛貼外，也有人手抽樣核對，同時有技術核對車輛貼是否與駕駛者報稱的車種相同，確保系統可靠，也正考慮再加強手段，包括在隧道加裝鏡頭等。

她提到今年夏天會配合「三隧分流」不同時段不同收費，在三條過海隧道按次序實施「易通行」，先在東隧，之後在紅隧，最後再擴展至西隧。

提到「易通行」明日在城隧實施，屆時凌晨4時30分至5時會有封路措施作調整，警方會指示駕駛者行其他路，但由於新界的士唯一出沙田隧道只可行城隧，故由沙田出荃灣路線會十分迂迴，收費也會增多，建議有需要市民可搭市區的士，署方已向的士商會解釋。

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責任編輯：蘇文軒