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【搶人才】醫管局下月推環球醫療人才匯聚計劃　年輕專才可來港接受高層次訓練

社會 10:58 2023/05/20

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醫管局下個月將推出「環球醫療人才匯聚計劃」。(資料圖片)

醫管局主席范鴻齡表示，下個月將推出「環球醫療人才匯聚計劃」，聘請包括大灣區以外的內地城市，以及全球各地的年輕人才，來港接受1至2年的高層次專業訓練。

范鴻齡今日(20日)在電台稱，醫管局上月到英國招募醫生，共發出139封有條件聘書，其中32人已簽約，局方下月會轉到澳洲進行招募，未來亦會繼續到英聯邦國家招聘。不過，他承認要吸引醫生到香港長期執業有困難，不少醫生已在海外「落地生根」，移民來港須考慮住屋和子女就學問題。

醫管局計劃在現行「大灣區醫療人才交流計劃」以外，在下月推出「環球醫療人才匯聚計劃」，吸引年輕專才到港服務1至2年，會涵蓋在大灣區交流計劃以外內地城市的醫生，醫生來港工作短時間，要由醫務委員會審批。

范鴻齡又指，醫管局去年流失400多名醫生，雖然成功招聘約500名醫生，人手編制變化不大，但流失的都是有經驗的醫生。他強調醫管局引入人手時，會堅守兩條底線，包括優先聘用本地畢業生，以及保留專業審核程序，維持本港高水平醫療服務。 

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責任編輯：蘇文軒

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