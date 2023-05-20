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【港口航運】穗港簽訂大灣區港航事務合作協定　林世雄：強強聯手例證

社會 11:18 2023/05/20

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運輸及物流局昨日（19日）與廣州港務局簽訂了穗港大灣區港航事務合作協定，促進穗港在港口航運方面的合作、宣傳和推廣，為粵港澳大灣區內港口和航運經濟發展提供更高品質、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的港航服務與保障，共同致力將穗港打造成為國內、國際領先的港口航運管理示範區，提升大灣區港口群面向世界的國際港航服務能力和影響力，同時加強雙方人才交流，更好地融入國家發展大局，服務構建新發展格局。

運輸及物流局局長林世雄形容，這是大灣區內城市強強聯手的另一個例證。通過建立合作機制、共用監管和管理標準、加強宣傳和人才交流，香港將推動世界級港口群的發展，提供高附加值的海事服務。

他指，本港近年一直加強拓展營商環境，提高國際海運市場的競爭優勢。隨着過去幾年推出的一系列稅務優惠措施，包括在2020年推出免稅和優惠措施，成立了一個海事及港口發展策略專責小組，為這些航運活動的推動者提供一個良好的營商環境，有助提高香港航運業的競爭力，並探討如何加強香港在高增值海事服務方面的優勢。

政府會在今年推出海事人才培訓資助計劃，讓有志於從事海事法律工作的年輕人參加，另一方面也會向海運及空運人才培訓基金注資2億元，支持本地人才的培訓。

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責任編輯：蘇文軒

市場拓展 林世雄 運輸及物流局 大灣區 運輸 香港 廣州 航運

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