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【一舞傾城】袁潔儀「推阿女賣身」感難受　陳星妤要求真摑：最緊要出到個效果

娛樂 11:39 2023/05/20

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由王晶任製作人的TVB劇《一舞傾城》昨晚（5月19日）劇情講到「萬國城最後一個處女」KK（陳星妤飾）獲富豪睇中，出價800萬要求陪一個星期，魚旦媽（莊鍶敏飾）為賺取80萬仲介費遂向KK媽（袁潔儀飾）埋手。

曾做舞小姐的KK媽為了錢竟遊說阿女賣身，兩母女因此大吵一場，KK媽更怒摑了阿女一巴，KK哭訴：「由細到大你冇打過我，你竟然為咗錢打我？」KK媽對於一時失控亦感內疚並哭著說：「我都唔想㗎，我窮咗好耐……我真係好驚，唔想好似以前咁窮呀……」

KK之後打電話警告魚旦媽勿多管閒事，豈料反獲悉與其漸生情愫的Marco（關楚耀飾）的秘密，KK大受打擊並埋下其賣身伏筆……

【一舞傾城】姚子羚一個打四個騷身手　踢李嘉下體不留力：放盡去

魚旦媽為賺80萬仲介費向KK媽埋手。

潔儀姐姐：我都試過窮

談到這場戲，潔儀姐姐坦言起初亦接受不了KK媽的角色設定，說：「收到劇本時我接受唔到佢叫個親生女去陪客，之後同編審、監製傾偈開會，編審同我講咗句：『向現實低頭』。聽到呢句說話之後，覺得當一個人真係衰到貼地嘅時候，都要向現實低頭，演嘅時候就係記住呢句說話去突破心理關口，但個心都係非常非常之難過。」

她續指：「今次個角色遇到個衰佬（王俊棠），又要畀佢打又要幫佢還債，令到生活變得好困難，希望大家明白呢個角色點解要咁做。」

王俊棠演衰佬。

講到喊戲，潔儀姐姐說：「『我窮咗好耐喇』呢句對白令我好有感受，因為我都試過窮咗好耐，一講到呢句個情緒就飆咗出嚟。」並指對KK媽這角色又愛又恨：「呢個角色令我可以用另一個層面去感受到另一個處境嘅人諗緊咩，提醒番現實中嘅自己其實都好幸福，雖然自己都窮過，但係捱吓捱吓都可以跨過到難關。」

潔儀姐姐又謂，今次角色相當有挑戰性，十場戲中更差不多有九場是喊戲。

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高鈞賢是暖男關楚耀帶入戲

至於星妤受訪時透露掌摑戲一Take過搞掂，她說：「拍攝前都有試咗2、3次戲，到正式拍攝情緒到咗就1 Take過，太多Take反而會影響到效果，同埋我叫潔儀姐真係摑落嚟，最緊要出到個效果。」

至於講到劇中周旋於兩位靚仔關楚耀及高鈞賢之間，星妤笑言：「高鈞賢就特別暖男啲，好多時都會問我有冇咩幫到手，關楚耀就拍得多愛情片，分享咗好多經驗同好帶到我入戲，可以同兩位被公認嘅靚仔合作，我都好開心。」

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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