【開心速遞】TVB一年收入不抵內地10天工資　陳榮峻靠秘撈養家放棄當主角

現年67歲的陳榮峻加入電視圈46年，在這圈子打滾半個世紀的他，近年憑TVB劇《愛．回家之開心速遞》的「譚道德」令人留下深刻印象。

演出不少奸角的陳榮峻日前接受內地節目訪問，大爆綠葉演員的辛酸事！

陳榮峻、劉江、馮素波和魯振順一眾TVB綠葉演員亮相內地節目《娛武會友》，波姐分享模仿教主AnsomLo拍廣告的經歴，至於過往演不少公公或太監的陳榮峻被封為「公公王」，惟早年他演過不少奸角。

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身兼多職養家

陳榮峻對主持坦言曾因角色太奸姣而被觀眾大駡，當中被駡得最厲害是《天龍八部》的全冠清和《O記寶錄》，不過經常演壞人是有苦衷，原來是想多點時間「秘撈」。

陳榮峻說：「揸的士，公共小巴，不開車的時候，我就當冷氣技工、電工、如果有幾天不用開工，我可以帶團。」

主持人聽到陳榮峻年青時曾身兼多職感驚訝，他回應主持說：「現在仍然擁有導遊證件，（還有做導遊？），沒有了，不過電工牌我現在仍有。」陳榮峻稱現在家裡的水電由他修理，在旁的劉江開玩笑說：「改天來我家幫我修理。」

魯振順聽完陳榮峻的分享即說：「在香港當演員很困難。」之後陳榮峻續說：「當年我舉行婚禮時，你也有來，記得當時我說了一句話，我說剛剛在內地開工10天，就是我公司一年我薪酬。」

網民對於陳榮峻的經歴，網民也大嘆心酸，有網民更說：「tvb老演员很多都是兼职，但是都很敬业，演戏也很好。怀念二三十年前的tvb劇。」

▲ 年青時等陳榮峻。

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為秘撈棄當主角

近日有份參演《隱形戰隊》、《法言人》等劇集的陳榮峻，早年於佳視當龍虎武師，佳視執笠後他專心當冷氣技工和的士司機，之後在霑叔的介紹下投考TVB訓練班。

其實陳榮峻於1984年的《楚留香之蝙蝠傳奇》，已演出男二「胡鐵花」，原來當時他想過辭演此角，目的是想賺外快養家。陳榮峻曾於江美儀主持的電台節目中稱，當年他首次要求蕭笙叔跟藝員科不要再找他做「男二」。

他說：「我捱不住，我會死呀，我想做反派，怎知蕭笙叔用粗口問候我，叫我自己跟藝員科講。」

因為收入不多，陳榮峻要繼續「炒散」，揸的士之外，他還考獲電工、電力鍋爐和導遊牌照。連江美儀也大爆入行前坐過陳榮峻駕駛的專線小巴，陳榮峻說：「你知我們人工有幾多，我又勤力，生完大仔之後，還有一對龍鳳胎。」

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