【昔日女神】54歲彭羚飛英國為黃偉文慶生　髮量稀薄成焦點網民嘆 : 歲月無情【附生髮貼士】

▲ 54歲彭羚近況曝光 髮量稀薄成焦點網民大嘆 : 歲月無情

現年54歲的彭羚（Cass）自1998年下嫁DJ林海峰後便專心為人妻，並鮮有亮相幕前。不過，近日因林氏伉儷到英國探女之餘，順道為定居當地的填詞人好友黃偉文（Wyman）慶祝生日，令這位昔日天后近況罕有曝光。由上載的照片可見，三人食飯氣氛相當愉快，但不少網民卻將焦點落在彭羚頭頂上稀薄的髮量，並慨嘆歲月無情。

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黃偉文早前於個人IG分享跟林氏夫婦合照，照片中，黃偉文彷如電燈膽般坐正夫婦二人正中間，並被同是身穿黑白裝束的彭羚親密撓手，令網民留言取笑「你成日都同林太襯啲」。另一方面，照片中雖然彭羚仍相當苗條，皮膚仍然白滑，但有網民卻留意到她頭頂的髮量似乎卻十分稀薄，擔心她是否有脫髮危機，又慨嘆歲月不饒人，指昔日偶像似乎老了不少。

▲ 林氏伉儷跟黃偉文慶生。(IG圖片)

中醫推介生髮護髮食療

註冊中醫師李廣冀曾受訪指，脫髮除了是先天遺傳因素所致，也與後天壓力、生活習慣、飲食有關。女性方面，由於體內賀爾蒙是先製造雄激素，然後再經酵素轉換成雌激素；當酵素不足，就會脫髮。壓力、產後、更年期等是常見原因，部份人減肥過度也會導致賀爾蒙失調而脫髮。而有脫髮問題的人士平日可適量進食以下有助生髮護髮的湯水或食物，維持頭髮健康：

烏雞黑豆湯（材料及做法）

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生髮食物宜忌

適宜多吃：

低脂高營養食物，例如：雞蛋、牛奶、菠菜、蕎麥、魚類

含Vit E食物，例如：杏仁、白蘿蔔、奇異果、植物油、腰果、核桃

含鐵食物，例如：紫菜、車厘子、豬肝、豬紅、牛肉、海蝦

含黑色素食物，例如：烏雞、黑豆、黑棗、南棗、黑米、黑木耳、黑芝麻

忌食：

辛辣食物：刺激機體發熱，皮脂分泌旺盛

高納食物：脫髮的人患上心臟病的機率較高，而多吃高納食物容易高血壓增加心臟病機會

醃製食物：醃製食物，例如午餐肉，含有大量反式脂肪酸，太多會頭油多，頭髮變得十分油膩

油炸食物：除了油膩，還會十分熱氣，這類食物容易讓人上火生頭瘡，頭瘡會產生疤痕，導致毛囊閉合，造成不可逆轉的脫髮問題

甜食：容易使細菌繁殖加快，體內炎症增加，長期過度食甜，頭髮比較容易脫落

酒精煙草：尼古丁會破壞毛囊組織，影響頭皮血管循環，導致毛囊缺氧，造成脫髮。大量喝酒，會降低身體的鋅和鐵，造成脫髮。另外，喝酒比較利尿，容易脫水，頭髮容易變得乾旱易斷

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責任編輯：羅嘉欣