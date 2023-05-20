【社會悲歌】長者家中倒斃至化骨竟無人知　學者斥政府：有分工無合作

本港早前發生多宗涉及照顧者、獨居長者涉嫌謀殺及自殺案。有學者指出，有關案件令社會傷心，提到長者面對五大問題包括住屋、情緒及健康等，惟相關服務由不同政府部門提供，「有分工無合作」，認為需改善部門間的協調。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授陳麗雲今日(20日)在電台指，近日的沙田水泉澳邨單位老翁屍體化骨案，質疑房屋署職員無按規矩，6年內不曾探望個案，「化成白骨都冇人知，即代表死咗好多個月」，反映部門無向高危長者提供好服務，需要問責。

陳麗雲又指，隨著互助委員會解散，欠缺熟悉街坊的組織，社會上亦有不少長者照顧長者個案，加上移民潮增加長者的孤獨感，認為應向照顧者提供更多資源。

明愛專上學院校長麥建華指，本港獨居長者高達10萬人，數量在過去10年升9成，照顧者數量亦增加，擔心問題未來會更嚴重，他建議以個案管理形式處理問題，由一名社工跟進個案。麥

社福界立法會議員狄志遠指，香港社會面對老齡化，政府系統包括醫院管理局及房屋署中雖有不少高危及獨居老人資料，但社工難以知道並提供服務，認為政府應檢討轉介服務。他稱立法會相關工作小組會開會討論事件，又建議18區關愛隊及重組後的區議會，應思考如何發揮從中作用，又要求日後擔任區議會主席的民政專員應設立「關鍵績效指標」(KPI)，交代如何善用資源。

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責任編輯：蘇文軒